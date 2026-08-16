Зељковић: Шминка не може сакрити да дијелови Бањалуке немају воду

Аутор:АТВ редакција
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић посјетио је домаћинства у поткозарским селима угрожена сушом и учествовао у подјели воде грађанима који се већ данима суочавају са озбиљним проблемима у водоснабдијевању.
Том приликом поручио је да ниједан лајк, ниједан рефлектор, никаква шминка и сјајне слике не могу сакрити срамоту да дијелови највећег града Републике Српске имају хроничан проблем са водом.
"Ово није питање политике, него питање живота. Ово је проблем који погађа све грађане, без обзира на то за кога гласају и како се политички опредјељују. Када човјек нема воду, онда нема достојанствен свакодневни живот, и зато ова тема мора бити изнад сваке политичке подјеле", истакао је Зељковић.
Он је нагласио да се проблем водоснабдијевања може лако политизовати, али да је много важније да Бањалука коначно добије јединствен и снажан глас када су у питању приоритети грађана.
"Од градоначелника до сваког изабраног функционера, сви морају да се понашају одговорно према ономе што су стварни проблеми људи. Не можемо пристати на то да Бањалука нема градоначелника док се мјесецима води борба за личне политичке амбиције, а након изгубљених утакмица јавности нуде друштвене мреже, сјајне фотографије и нови мегаломански пројекти, умјесто да се сиђе у прашину реалности и људима понуде конкретна рјешења за воду", поручио је Зељковић.
Он је истакао да се развој града не може мјерити великим најавама и маркетиншким сликама, док истовремено постоје насеља и села у којима грађани стрепе хоће ли имати основне услове за живот.
"Бањалука мора имати одговорну власт, јасне приоритете и конкретна рјешења. Вода мора бити приоритет свих приоритета. Све друго може да сачека, али живот људи не може", закључио је Зељковић, преноси Срна.
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