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Огласио се бањалучки Водовод: Могући поремећаји у водоснабдијевању

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 11:26

Коментари:

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Огласио се бањалучки Водовод: Могући поремећаји у водоснабдијевању
Фото: АТВ

У дијеловима Бањалуке могући су поремећаји у водоснабдијевању због повећане потрошње на системима "Гашића врело" и "Црно врело", нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара "Звијезда" и "Ђурићи", саопштено је из бањалучког "Водовода".

Екипе "Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Баралићима, Колима и Славићки. Због квара, вода је затворена са новог резервоара "Рекавице" и стабилизација се очекује у току дана.

На систему "Туњице", по плану контролисане испоруке, данас се вода пушта са резервоара "Пријаковци" у дио Драгочаја, Пријаковце, Мишин Хан, Поткозарје, Вериће и Пискавицу, а у поноћ се затвара за Трн, Куљане и Пријечане до ујутру у 5.00 часова.

Из "Водовода" наводе да ће данас бити извођени радови у улицама Иве Лоле Рибара у мјесној заједници Центар, Васе Видовића у насељу Росуље, Дујке Комљеновића у насељу Ада, Југ Богдановој у насељу Старчевица и у Улици манастира Гомионице у насељу Српске Топлице, те у засеоку Полићи.

У току радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима ових улица и насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Водовод Бањалука

Вода

несташица воде

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