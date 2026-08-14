Додик: 4. октобра биће колапс и потпуна пропаст система

Аутор:АТВ редакција
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У цијелом свијету су два кључна субјекта у сваком изборном процесу: грађани/бирачи и политичке странке. У БиХ има и трећи - скенер. Овај трећи, по свему судећи, је најважнији. Њему је све подређено, каже предсједник Милорад Додик на Иксу.
"Како ствари данас стоје, смисао избора у БиХ нису бирачи и странка, већ скенери. Није избор носилаца власти, већ технологија, манипулација и прекрајање воље народа. Нема никога ко не вјерује да је посриједи превара. Гласачки листићи нису дизајнирани да олакшају бирачу, већ да буду прихватљиви скенеру. Зато ће гласачки листићи личити на тикет за Лото ли Бинго. Бројеви, нигдjе имена кандидата. А уз гласачки листић приде књига, да гласач добро простудира како ће гласати за оног за кога је наумио", написао је Додик.
Гласање је, каже у техничком смислу, свугдjе ствар рутине, у БиХ ће бити озбиљан научно-образовни подухват.
- Изборни процес у БиХ не одвија се по закону који је донијела Парламентарна скупштина, већ по наметнутој вољи странца кога више нема. Гдjе је сада Европа да укаже на незаконитост, нелегалност, неуставност. Или је и ово "владавина права", као у случају срамног судског процеса. Зато ће 4. октобра бити колапс - каже Додик.
Додик каже да нико у ЦИК-у није у стању да одговори на једноставна питања:
Колико ће трајати гласање једног бирача?
Колико је времена потребно да се потврди идентификација бирача?
Колико је вријеме потврде када је истовремено упућено 500 упита, а колико када је тај број већи од 1.000?
Шта се дешава када дође до загушења система или "пуцања" Wi-Fi сигнала?
Колико је потребно времена бирачу да "проучи литературу" која иде уз гласачки листић?
Које је вријеме скенирања једног гласачког листића, а које четири?
Који је начин преласка са једне базе података на другу будући да имају четири гласачка листића, самим тим и четири базе података/резултата?
Колико је потребно техничара да на сваком бирачком мјесту инсталирају VPN тунел за заштиту преноса података?
- Може се постављати још питања унедоглед, али је једно кључно: Зашто ће гласање у БиХ бити на начин који не постоји ни у једној држави у Европи? Једини логичан одговор је: Због пара и манипулације. То што ће 4. октобра бити потпуна пропаст система, никога не интересује. Наћи ће се већ неко ко ће бити проглашен кривим. Педро мора да виси! Ако неко у ЦИК-у размишља о одлагању избора, онда неко у правосудном и безбједоносном систему мора да размишља да ради свој посао - наводи Додик.
У цијелом свијету су два кључна субјекта у сваком изборном процесу: грађани/бирачи и политичке странке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 14, 2026
У БиХ има и трећи - скенер.
Овај трећи, по свему судећи, је најважнији. Њему је све подређено.
Како ствари данас стоје, смисао избора у БиХ нису бирачи и странка, већ скенери.…
Истиче да закон јасно каже да се избори могу одложити или помјерити усљед ванредних околности.
- Неспособност и корупција нису ванредна околност. Штавише, у овом сазиву ЦИК-а то је, изгледа, редовна околност.
Зато Република Српска треба да активира своју изборну комисију и спроведе изборе након слома овог система - навео је Додик.
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