Минић: Српска напредује крупним корацима и желимо да то осјете грађани

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Српска у овом моменту иде крупним корацима напријед, ликвидна је и солвентна, те је жеља Владе да то осјете грађани и кроз суфинансирање продуженог боравка дјеце у приватним установама, као и једнократну помоћ пензионерима Српске.
"Почели смо и са дистрибуцијом уџбеника. Од данас иде прва увећана исплата борачким категоријама. Све то је најављено и у мом експозеу и свему ономе што је Влада обећала да ће урадити у ових годину дана", рекао је Минић новинарима у Бијељини.
Он је подсјетио да одлука о финансирању продуженог боравка дјеце у приватним установама мора бити функционална до септембра, а како би и дјеца која немају могућност боравка у јавним установама имала финансијску помоћ за то.
"Те дјеце је око 600 у Српској. Желимо да учествујемо у тим трошковима. У Бањалуци је то највише изражено", рекао је Минић.
Премијер Српске је навео и да је данас разговарао са директором Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске ради обрачуна помоћи пензионерима Српске.
"То ће бити од 80 КМ до 120 КМ, зависно од износа пензије, за око 290.000 наших пензионера", рекао је Минић, а преноси Срна.
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