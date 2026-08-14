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Минић: Српска напредује крупним корацима и желимо да то осјете грађани

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 11:32

Коментари:

12
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Српска у овом моменту иде крупним корацима напријед, ликвидна је и солвентна, те је жеља Владе да то осјете грађани и кроз суфинансирање продуженог боравка дјеце у приватним установама, као и једнократну помоћ пензионерима Српске.

"Почели смо и са дистрибуцијом уџбеника. Од данас иде прва увећана исплата борачким категоријама. Све то је најављено и у мом експозеу и свему ономе што је Влада обећала да ће урадити у ових годину дана", рекао је Минић новинарима у Бијељини.

Он је подсјетио да одлука о финансирању продуженог боравка дјеце у приватним установама мора бити функционална до септембра, а како би и дјеца која немају могућност боравка у јавним установама имала финансијску помоћ за то.

"Те дјеце је око 600 у Српској. Желимо да учествујемо у тим трошковима. У Бањалуци је то највише изражено", рекао је Минић.

Премијер Српске је навео и да је данас разговарао са директором Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске ради обрачуна помоћи пензионерима Српске.

"То ће бити од 80 КМ до 120 КМ, зависно од износа пензије, за око 290.000 наших пензионера", рекао је Минић, а преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Пензионери

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