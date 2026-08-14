Минић посјетио градилиште нових учионица за потребе вртића "Чика Јова Змај"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у Бијељини градилиште нових учионица за потребе Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" у порти Цркве Светог великомученика Пантелејмона.
Минић је градилиште посјетио са Његовим високопреосвештенством митрополитом зворничко-тузланским Фотијем, са којим се претходно састао у сједишту Митрополије.
Након посјете градилишту предвиђене су изјаве.
Протоколом посјете Бијељини, предвиђено је да Минић у 14.30 часова разговара са мјештанима мјесних заједница Кацевац, Бањица, Батар и Главичице у свечаном салону "МБ Сања" у Главичицама.
Изјаве за медије планиране су у 15.30 часова, преноси Срна.
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