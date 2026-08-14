Logo

Минић посјетио градилиште нових учионица за потребе вртића "Чика Јова Змај"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 10:33

Коментари:

0
Минић посјетио градилиште нових учионица за потребе вртића "Чика Јова Змај"
Фото: RTRS

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у Бијељини градилиште нових учионица за потребе Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" у порти Цркве Светог великомученика Пантелејмона.

Минић је градилиште посјетио са Његовим високопреосвештенством митрополитом зворничко-тузланским Фотијем, са којим се претходно састао у сједишту Митрополије.

Након посјете градилишту предвиђене су изјаве.

Протоколом посјете Бијељини, предвиђено је да Минић у 14.30 часова разговара са мјештанима мјесних заједница Кацевац, Бањица, Батар и Главичице у свечаном салону "МБ Сања" у Главичицама.

Изјаве за медије планиране су у 15.30 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Саво Минић

Бијељина

Вртић

Коментари (0)

Прочитајте више

Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

Друштво

Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

9 ч

0
Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

Република Српска

Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

23 ч

4
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим људима и домаћем туризму

1 д

6
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Реконструисани пут Фоча-Хум значиће нове могућности за економски развој

1 д

6

Више из рубрике

Ана Тришић Бабић

Република Српска

"Политичка потреба Сарајева да преправи прошлост"

10 ч

6
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Република Српска

Остојић: За исплату увећаних накнада обезбијеђено више од 50 милиона КМ

10 ч

1
Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

Република Српска

Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

23 ч

4
На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.

Република Српска

Колико ће наши подаци бити заштићени на изборима?

23 ч

6

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима