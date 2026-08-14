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Ухапшен познати адвокат, осумњичен за прање новца

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 11:48

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Ухапшен познати адвокат, осумњичен за прање новца
Фото: Youtube / MediaBiro

Познати црногорски адвокат Дамир Лекић ухапшен је по налогу Специјалног државног тужилаштва.

Лекићу се на терет ставља кривично дјело прање новца.

Како пишу ”вијести.ме” адвоката су ухапсили службеници Специјалног полицијског одјељења, који су претресли и његов стан.

Дамир Лекић је у протеклих десетак година препознат као адвокат који је махом заступао припаднике шкаљарског клана.

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Тагови :

Дамир Лекић

прање новца

хапшење

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