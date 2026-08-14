Ухапшен познати адвокат, осумњичен за прање новца

Аутор:АТВ редакција
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Познати црногорски адвокат Дамир Лекић ухапшен је по налогу Специјалног државног тужилаштва.
Лекићу се на терет ставља кривично дјело прање новца.
Како пишу ”вијести.ме” адвоката су ухапсили службеници Специјалног полицијског одјељења, који су претресли и његов стан.
Дамир Лекић је у протеклих десетак година препознат као адвокат који је махом заступао припаднике шкаљарског клана.
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