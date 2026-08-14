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Апокалипса се спустила на Хрватску: Људи бјеже у запаљеним аутима, стравични снимци из ваздуха

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 09:50

Коментари:

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Апокалипса се спустила на Хрватску: Људи бјеже у запаљеним аутима, стравични снимци из ваздуха
Фото: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Из Хрватске стижу стравични снимци ватрене стихије која гута све пред собом. Најкритичније је у Локви Рогозници, одакле је пожар кренуо ка Омишу и захватио подручја изнад самог града. Има више десетина повријеђених, док су људи хитно евакуисани.

Ватра је угрозила бројне куће и објекте, изгорјели су и бројни аутомобили.

Медицинску помоћ затражило је 36 особа, од којих је 14 задржано у болници, а међу њима се седам лица налази у животној опасности, пише Индекс.

Како су надлежни рекли у изјавама за новинаре, не искључује се могућност да се на згариштима нађу и страдали.

За сада је, како наводе хрватски медији, пријављен нестанак једне особе, 65-годишње Луце Томић.

У Омиш данас стиже и хрватски премијер Андреј Пленковић, заједно с министрима.

Диo становника који је евакуисан из Омиша превезен је аутобусима у Сплит, гдје су исцрпљени смјештени у спортску халу.

Неки људи су у паници од пожара бјежали и у запаљеним аутомобилима.

О размјерама катастрофе најбоље свједоче снимци из ваздуха.

Активиране су све расположиве снаге које се с ватреном стихијом боре и са земље и из ваздуха.

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Подијели:

Тагови :

Омиш

Хрватска

пожар

ватра

Сплит

Омиш пожар

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