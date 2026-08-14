Апокалипса се спустила на Хрватску: Људи бјеже у запаљеним аутима, стравични снимци из ваздуха

Аутор:АТВ редакција
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Из Хрватске стижу стравични снимци ватрене стихије која гута све пред собом. Најкритичније је у Локви Рогозници, одакле је пожар кренуо ка Омишу и захватио подручја изнад самог града. Има више десетина повријеђених, док су људи хитно евакуисани.
Ватра је угрозила бројне куће и објекте, изгорјели су и бројни аутомобили.
Медицинску помоћ затражило је 36 особа, од којих је 14 задржано у болници, а међу њима се седам лица налази у животној опасности, пише Индекс.
Како су надлежни рекли у изјавама за новинаре, не искључује се могућност да се на згариштима нађу и страдали.
Firefighters battle wind-brought fire in Omis, Croatia#Croatia #Omis #Wildfire #ForestFire #Firefighters #DailySun pic.twitter.com/JhZMCV6dBF— Daily Sun (@dailysunbd) August 14, 2026
За сада је, како наводе хрватски медији, пријављен нестанак једне особе, 65-годишње Луце Томић.
У Омиш данас стиже и хрватски премијер Андреј Пленковић, заједно с министрима.
A massive wildfire burned in Omiš, Croatia.#croatia #omis #wildfirepic.twitter.com/pxaBz9rBwp— Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026
Диo становника који је евакуисан из Омиша превезен је аутобусима у Сплит, гдје су исцрпљени смјештени у спортску халу.
A massive wildfire burned in Omiš, Croatia.#croatia #omis #wildfirepic.twitter.com/pxaBz9rBwp— Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026
Неки људи су у паници од пожара бјежали и у запаљеним аутомобилима.
#Repost @dnevno.hr— Željko Kisa (@ZeljkoKisa) August 14, 2026
Automobilom u plamenu bježali od stravičnog požara koji je zahvatio Lokvu Rogoznicu 😵 Brojni su večeras ostali bez svojih domova, a stotine ljudi od požara bježe magistralom 😟#dnevnohr #pozar #katastrofa a #dalmacija #omis pic.twitter.com/e6Yxv3dhQV
О размјерама катастрофе најбоље свједоче снимци из ваздуха.
Активиране су све расположиве снаге које се с ватреном стихијом боре и са земље и из ваздуха.
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