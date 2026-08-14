Апокалипса се спустила на Хрватску: Људи бјеже у запаљеним аутима, стравични снимци из ваздуха

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Automobilom u plamenu bježali od stravičnog požara koji je zahvatio Lokvu Rogoznicu 😵 Brojni su večeras ostali bez svojih domova, a stotine ljudi od požara bježe magistralom 😟#dnevnohr #pozar #katastrofa a #dalmacija #omis pic.twitter.com/e6Yxv3dhQV