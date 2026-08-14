Потрага за преживјелима у Колумбији улази у најтежу фазу: Стотине људи и даље се воде као нестале

Аутор:АТВ редакција
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Нада да ће бити пронађено још преживелих након снажног земљотреса који је почетком ове недјеље погодио Колумбију гасила су се у четвртак, док су спасилачке екипе сужавале подручје потраге, а породице у најтеже погођеним областима чекале вијести о несталим члановима.
У Калију, трећем по величини граду у земљи, екипе су на већини локација прешле са потраге и спасавања на уклањање рушевина, што је знак да одговор на катастрофу улази у још тежу фазу након кључна прва 72 сата.
"Нажалост, долазимо до тачке када се вјероватноћа проналаска преживелих смањује, али наша мисија је да наставимо потрагу и пронађемо све особе чији је нестанак пријављен", рекао је у четвртак увече Давид Тамајо, шеф колумбијске Националне јединице за управљање ризиком од катастрофа.
Земљотрес јачине 7,4 степена погодио је земљу нешто после 7.30 ујутру у понедјељак. Срушене су стамбене зграде, оштећене куће, школе и болнице, а становници широм западне Колумбије, области познате по плантажама кафе, изашли су на улице.
Према подацима владе објављеним у четвртак увече, најмање 281 особа је погинула, многе у Калију и Переири, граду у области узгајања кафе. Више од 3.900 људи је повређено, док се 379 особа и даље води као нестало.
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У Переири је Енрике Марин рекао за Реутерс да је возио више од 10 сати из Боготе након што га је пријатељ позвао и рекао му да је Маринова мајка заробљена под рушевинама њихове куће.
"Моја мајка је спасена шест сати након земљотреса. Извукли су је живу, али је преминула на путу до болнице", рекао је Марин док је стајао испред рушевина, држећи бицикл из дјетињства - једину ствар за коју је рекао да је успио да пронађе у остацима куће.
Казао је да је мајка пронађена у пиџами, са кључевима куће још у руци.
У стамбеном комплексу Торес дел Лимонар на југу Калија, волонтери су ужурбано радили у ланцима за уклањање рушевина, док је координатор преко мегафона подсјећао да је вријеме ограничено и укорио двојицу волонтера који су пришли без заштитних кацига.
На другим мјестима, екипе су пажљиво износиле плинске боце из рушевина, док су радници позивали на тишину како би се омогућиле деликатније операције спасавања.
Моника Мина, 38-годишња власница ресторана, рекла је да она и други кувари у граду готово непрекидно раде како би дневно припремили око 1.000 оброка, укључујући кајгану и свињетину, за спасиоце, медицинске раднике и волонтере.
У мјесту Ролданиљо, око 133 километра сјеверно, колумбијска јединица за проналажење несталих саопштила је да истражује људске остатке у маскирној одећи који су се појавили након земљотреса.
Ван великих градова, спасилачке екипе упозориле су да се мања мјеста и заједнице и даље суочавају са слабим или никаквим одговором колумбијске владе.
Назли Лозано, програмска асистенткиња Међународног комитета за спасавање у лучком граду Буенавентури, сјеверозападно од Калија, рекла је да спасилачке екипе до појединих погођених подручја нису стигле све до сриједе увече. Због тога су мјештани голим рукама копали по рушевинама у очајничкој потрази за преживјелима.
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Радници Међународног комитета за спасавање навели су да су поједина насеља у Буенавентури и даље недоступна због присуства наоружаних група. Неке од њих су заплениле донације хране, уз образложење да ће их саме дистрибуирати.
Становници и даље немају основне услуге попут воде, гаса и електричне енергије, навели су радници те организације.
Од понедјељка је забиљежено више од 150 накнадних потреса, што додатно угрожава спасилачке екипе које претражују рушевине, али и људе који су остали без домова након првог земљотреса, једног од најјачих који је погодио Колумбију у посљедњих неколико деценија.
Влада је процијенила да је земљотрес уништио више од 10.500 кућа.
Предсједник Абелардо де ла Есприела, који је ступио на дужност само неколико дана прије катастрофе, рекао је у сриједу да ће прогласити ванредно стање у економији и формирати фонд за обнову, кроз који би се усмјеравала домаћа и међународна помоћ за обнову болница, школа, кућа и инфраструктуре.
Катастрофа се тако претвара у први велики тест за конзервативног предсједника, који је током кампање обећавао смањење јавне потрошње, а сада мора да обезбиједи новац за помоћ и обнову, истовремено доказујући да његова влада може да управља великом националном кризом.
Колумбијски званичници такође су одбацили критике због начина на који се поступа са страном помоћи, наводећи да влада није одбила понуду ниједне земље, али да ће прихватити само међународне тимове за потрагу и спасавање који испуњавају признате стандарде и посједују одговарајуће сертификате.
(телеграф)
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