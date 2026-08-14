Шумски пожари дивљају у Француској, власт евакуише становништво

Аутор:АТВ редакција
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Француске власти евакуисале су 525 становника након што је избио шумски пожар у боровим шумама у југозападној области Ланд.
"Пожар, који је од избијања за један дан уништио 1.100 хектара, приближио се на два километра од центра села Луглон", рекао је новинарима регионални званичник Жил Клаврел.
Полиција је евакуисала 525 становника села, док су путеви ка сјеверу и југу затворени, преноси Срна.
Луглон се налази око 100 километара југоисточно од туристичког подручја Аркашонског залива, гдје су два велика шумска пожара крајем јула уништила више од 50.000 хектара и довела до евакуације чак 220.000 људи.
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