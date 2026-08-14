Logo

Шумски пожари дивљају у Француској, власт евакуише становништво

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 09:34

Коментари:

0
Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Француске власти евакуисале су 525 становника након што је избио шумски пожар у боровим шумама у југозападној области Ланд.

"Пожар, који је од избијања за један дан уништио 1.100 хектара, приближио се на два километра од центра села Луглон", рекао је новинарима регионални званичник Жил Клаврел.

Полиција је евакуисала 525 становника села, док су путеви ка сјеверу и југу затворени, преноси Срна.

Луглон се налази око 100 километара југоисточно од туристичког подручја Аркашонског залива, гдје су два велика шумска пожара крајем јула уништила више од 50.000 хектара и довела до евакуације чак 220.000 људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

пожар

Велики шумски пожар

Евакуација становништва

Коментари (0)

Прочитајте више

Гори Хрватска, хаос након пожара: Седам људи животно угрожено, 36 повријеђено

Регион

Гори Хрватска, хаос након пожара: Седам људи животно угрожено, 36 повријеђено

11 ч

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.

Свијет

Алармантно у Њемачкој: Због шумских пожара евакуисано скоро 2.000 људи

11 ч

0
Призори код Омиша као из хорор филмова: Ватра "прогутала" објекте, изгорјела аута остављена на улици

Регион

Призори код Омиша као из хорор филмова: Ватра "прогутала" објекте, изгорјела аута остављена на улици

12 ч

0
Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

Регион

Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

12 ч

0

Више из рубрике

Аутомобили пролазе кроз поплављени пут након обилне кише у Оамиширасату, у префектури Чиба (Јапан), у петак, 14. августа 2026. године.

Свијет

Поплаве у Јапану однијеле најмање четири особе, хиљаде људи остало заробљено

10 ч

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.

Свијет

Алармантно у Њемачкој: Због шумских пожара евакуисано скоро 2.000 људи

11 ч

0
Спасилац спава током паузе у рашчишћавању рушевина, три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Број погинулих у Колумбији достигао 281

11 ч

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Свијет

Дрон ушао у Летонију, НАТО борбени авиони одмах реаговали

11 ч

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима