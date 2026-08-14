Трагичан крај тужне боксерске приче: Преминуо легендарни Причард Колон

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи порторикански боксер Причард Колон преминуо је у 33. години, више од деценије након тешке повреде мозга која му је заувијек промијенила живот. Вијест о његовој смрти потврдио је његов отац Ричард, који се емотивном поруком опростио од сина.
Колон је својевремено важио за једног од најперспективнијих младих боксера. У октобру 2015. године ушао је у меч против Терела Вилијамса са савршеним професионалним учинком од 16 побједа, од којих је 13 остварио нокаутом. Имао је само 23 године и предвиђала му се велика каријера.
Међутим, управо је тај меч означио почетак његове животне трагедије. Током борбе примио је више удараца у потиљак, а након девете рунде његово стање почело је драматично да се погоршава. У свлачионици је осјетио вртоглавицу, повраћао је и потом се срушио.
Хитно је пребачен у болницу, гдје је установљено крварење у мозгу. Љекари су га оперисали, али је Колон након тога провео чак 221 дан у коми.
Иако се пробудио, посљедице повреде биле су огромне. Више није могао нормално да говори и хода, због чега му је била потребна константна помоћ. Његова породица је наредних година била потпуно посвећена рехабилитацији, а Колон је временом показивао одређене знаке напретка и користио специјализовану технологију за комуникацију.
Његов случај покренуо је и велику расправу о безбједности у боксу, док је породица 2017. године поднијела тужбу вриједну више од 50 милиона долара, тврдећи да је било пропуста у пружању медицинске помоћи.
Каријера која је требало да га одведе ка највећој сцени тако је завршена практично преко ноћи. Колон је до кобног меча био непоражен, а његов први пораз у професионалном рингу уједно је био и посљедњи наступ.
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