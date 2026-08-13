Добој поново центар рукометног свијета

Аутор:АТВ редакција
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Не крије Небојша Бојић да му је срце заиграло када је крочио на терен за који га вежу први рукометни кораци.
Рођени Добојлија у дресу Слована заиграо је на турниру у свом граду, а у тренутку када је спустио ролетну на гол, екипи је помогао да оствари побједу над Катаром. Свјетска је ово прича, не штеди Бојић задовољство што се добојски турнир поново сија пуним сјајем.
Небојша већ неколико година каријеру гради у Словенији, а у Словану му је, каже, све потаман, па не чуди што је недавно ставио параф на нови уговор.
Небојши друштво у екипи прави и Сташ Скубе који се након скоро деценије проведене у иностранству вратио се у рудну груду. Пун је хвале на рачун добојског турнира који ће, каже, да им послужи као одлична провјера за надолазећу сезону у којој Слован већ има примарни циљ - да се Цељу преотме примат у словеначком рукомету.
Шест екипа води битку за трофеј у Добоју, а турнир је поново беспријекорно организован захваљујући преданом раду Данијела Шарића и његових сарадника.
Републичке и градске власти дале су пуну подршку организацији турнира, а жеља свих је да ова рукометна прича настави да се пише златним словима.
До петка су утакмице групне фазе, а у суботу, финалног дана турнира, водиће се борба за коначни пласман.
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