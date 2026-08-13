Logo

Добој поново центар рукометног свијета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:52

Коментари:

0
Рукомет Добој
Фото: АТВ

Не крије Небојша Бојић да му је срце заиграло када је крочио на терен за који га вежу први рукометни кораци.

Рођени Добојлија у дресу Слована заиграо је на турниру у свом граду, а у тренутку када је спустио ролетну на гол, екипи је помогао да оствари побједу над Катаром. Свјетска је ово прича, не штеди Бојић задовољство што се добојски турнир поново сија пуним сјајем.

Небојша већ неколико година каријеру гради у Словенији, а у Словану му је, каже, све потаман, па не чуди што је недавно ставио параф на нови уговор.

Небојши друштво у екипи прави и Сташ Скубе који се након скоро деценије проведене у иностранству вратио се у рудну груду. Пун је хвале на рачун добојског турнира који ће, каже, да им послужи као одлична провјера за надолазећу сезону у којој Слован већ има примарни циљ - да се Цељу преотме примат у словеначком рукомету.

Шест екипа води битку за трофеј у Добоју, а турнир је поново беспријекорно организован захваљујући преданом раду Данијела Шарића и његових сарадника.

Републичке и градске власти дале су пуну подршку организацији турнира, а жеља свих је да ова рукометна прича настави да се пише златним словима.

До петка су утакмице групне фазе, а у суботу, финалног дана турнира, водиће се борба за коначни пласман.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

рукомет

ТВ турнир шампиона

Словенија

Коментари (0)

Прочитајте више

Гори шума.

Регион

Ватра на све стране: Гори у БиХ, Србији, Црној Гори и Хрватској

22 ч

0
Анита Станојловић

Сцена

Нападнута трудна Анита Станојловић

22 ч

0
Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

Република Српска

Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

22 ч

4
Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Свијет

Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

22 ч

0

Више из рубрике

Ипак ништа од полуфинала Лане Пудар на 100 делфин

Остали спортови

Ипак ништа од полуфинала Лане Пудар на 100 делфин

1 д

0
Сара Куртис ( 19. август 2006 )италијанска је пливачица, национална рекордерка и првакиња

Остали спортови

Италијанка Сара Куртис исписала историју свјетског пливања!

1 д

0
Данијел Шарић је директор Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.

Остали спортови

Шарић: Довели смо велике европске и свјетске екипе, са три континента - Добој је прави домаћин

1 д

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона

Остали спортови

Минић свечано отворио Међународни рукометни ТВ турнир шампиона

1 д

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима