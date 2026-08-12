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Минић свечано отворио Међународни рукометни ТВ турнир шампиона

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 20:44

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона и том приликом истакао да Српска гаји такмичарски дух и пожелио да се четири дана ужива у овом спорту.

"Надам се да ће сљедеће године бити још више екипа", навео је Минић.

Предсједник Организационог одбора турнира Милорад Додик захвалио је Данијелу Шарићу за све што је учинио за рукомет у Добоју.

"Ово је један од најпрестижнијих турнира који траје 57 година. Због тога је Добој важан, ово је свечаност за све младе људе. Срећно свим екипама", навео је Додик.

Шарић је рекао да је овај турнир најбољи спортски догађај у Републици Српској и да је Добој прави домаћин.

"То потврђују екипе са три континента. Посебна захвалност Милораду Додику, али и Сави Минићу, као и свима другима. Осим рукомета имаћемо и панел дискусију да бисмо усавршили наше локалне тренере", навео је Шарић.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић пожелио је добродошлицу свима на турнир.

"Захвалност Данијелу, који је свјетски, а наш. Он показује да је Добој био, јесте и биће град рукомета. Хвала свим учесницима са три континента. Радићемо све да доведемо све свјетске шампионе у Добој", навео је Јеринић.

Церемонија је почела химном Републике Српске "Моја Република".

Прије тога представљене су екипе које ће учествовати на турниру.

Свечаном отварању претходила је прва утакмица између домаћина добојске "Слоге" и екипе њемачког "Мелсунгена" која је и побиједила са резултатом 44:26.

Утакмица је играна на Стадиону спортских игара.

Свечаном отварању присуствовали су народни посланици и српски представници у заједничким институцијама БиХ.

Од 21.00 час утакмицу ће одиграти екипе Катара и "Гросист Слована".

На Међународном рукометном ТВ турниру шампиона, који траје до 14. августа, учествује шест екипа, њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.

Турниру је претходио дефиле градских спортских клубова "Парада спорта".

Рукометаши мађарског "Веспрема" побједници су 56. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона "Добој 2025", након што су у финалној утакмици поразили њемачки "Гумерсбах".

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Тагови :

Саво Минић

ТВ турнир шампиона

Добој

Република Српска

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