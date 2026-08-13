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Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:36

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Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ivan Valencia

Број жртава снажног земљотреса који је погодио Колумбију достигао је 273, јавио је "БлуРадио".

Погођено је више од 40.000 породица, наводи исти извор.

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Земљотрес магнитуде 7,4 степена по Рихтеровој скали погодио је град Сан Хозе дел Палмар у области Чоко на западу Колумбије 10. августа.

(Срна)

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Тагови :

Колумбија

Земљотрес

земљотрес у Колумбији

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