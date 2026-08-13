Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава снажног земљотреса који је погодио Колумбију достигао је 273, јавио је "БлуРадио".
Погођено је више од 40.000 породица, наводи исти извор.
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Земљотрес магнитуде 7,4 степена по Рихтеровој скали погодио је град Сан Хозе дел Палмар у области Чоко на западу Колумбије 10. августа.
(Срна)
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