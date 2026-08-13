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Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:17

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Запалио се брод у мору код Турске, туристи скакали у море да се спасу.
Фото: NEXT/X/Screenshot

Више од 100 туриста, међу којима је било и дјеце, било је присиљено скочити у море након што се туристички брод запалио недалеко од Фетхијеа, на југозападу Турске.

У драматичној акцији спашавања сви путници су евакуисани, а према првим информацијама нема погинулих.

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Пожар је избио у четвртак, 13. аугуста, током туристичког излета у близини залива Катранци код Фетхијеа. Ватра се брзо проширила бродом, због чега су путници обукли прслуке за спашавање и скочили у море како би се спасили.

Према извјештајима турских медија, на броду се налазило 115 особа.

На мјесто догађаја одмах су упућене екипе Обалске страже, поморске полиције и других надлежних служби, док су у спашавању учествовали и бродови који су се у тренутку пожара налазили у близини.

Путници су након евакуације пребачени на сигурно и прегледани. Према доступним информацијама, двије особе су због удисања дима превезене у болницу, док је неколико дјеце превентивно прегледано.

Пожар је причинио велику штету на пловилу, које је према извјештајима готово у потпуности изгорјело и изгубило способност пловидбе.

Брод је потом требао бити одвучен према обали, а поједини извјештаји наводе и да је почео тонути.

Узрок пожара за сада није познат. Надлежне турске службе покренуле су истрагу како би се утврдило шта је изазвало пожар, преноси РадиоСарајево.

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Тагови :

Турска

пожар

Море

запалио се брод

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