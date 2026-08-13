Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

Аутор:АТВ редакција
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Више од 100 туриста, међу којима је било и дјеце, било је присиљено скочити у море након што се туристички брод запалио недалеко од Фетхијеа, на југозападу Турске.
У драматичној акцији спашавања сви путници су евакуисани, а према првим информацијама нема погинулих.
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Пожар је избио у четвртак, 13. аугуста, током туристичког излета у близини залива Катранци код Фетхијеа. Ватра се брзо проширила бродом, због чега су путници обукли прслуке за спашавање и скочили у море како би се спасили.
Према извјештајима турских медија, на броду се налазило 115 особа.
На мјесто догађаја одмах су упућене екипе Обалске страже, поморске полиције и других надлежних служби, док су у спашавању учествовали и бродови који су се у тренутку пожара налазили у близини.
Путници су након евакуације пребачени на сигурно и прегледани. Према доступним информацијама, двије особе су због удисања дима превезене у болницу, док је неколико дјеце превентивно прегледано.
More than 100 tourists jumped into the sea from a burning boat in Turkey— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026
The fire broke out during a cruise near Fethiye in the southwest of the country.
The coast guard and marine police arrived at the scene. All 107 people were successfully evacuated. pic.twitter.com/afhpxyXRuQ
Пожар је причинио велику штету на пловилу, које је према извјештајима готово у потпуности изгорјело и изгубило способност пловидбе.
Брод је потом требао бити одвучен према обали, а поједини извјештаји наводе и да је почео тонути.
Узрок пожара за сада није познат. Надлежне турске службе покренуле су истрагу како би се утврдило шта је изазвало пожар, преноси РадиоСарајево.
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