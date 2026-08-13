Медвјед напао ловца: Чуо сам како ми кости пуцају

Аутор:АТВ редакција
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Језиви звук ломљења сопствених костију чуо је 69-годишњи ловац Норихико Такашима док је лежао прикљештен под дивљим мрким медвједом тешким 280 килограма.
Побјешнела звијер зарила је зубе у његову шаку на удаљеној планини у Јапану.
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И док му је крв лила низ лице, искусни ловац имао је само једну мисао на уму: "Примио је четири метка, сигурно ће умријети. Само је питање да ли ће овај копилан издахнути прије него што ја останем без руке или живота".
Такашима је преживио борбу на живот и смрт која је трајала читавих пет минута, али његова крвава драма са острва Хокаидо осликава све већи проблем у Јапану: масовне нападе медвједа на људе и огроман притисак на све старију волонтерску службу која штити локална села.
Драма на планини: Медвјед преживио четири метка и наставио јуриш на човјека
Крвави сусрет одиграо се у поподневним часовима у планинама села Шимамаки. Медвједи су се тек пробудили из зимског сна и гладни лутали у потрази за храном.
Такашима, који има више од 40 година ловачког искуства, предводио је петочлани тим у државној акцији контроле популације медвједа. Након што су одстријелили једног медвједа, почели су да се пењу уз стрму, сњежну падину како би извукли лешину.
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Тада се на стијени, свега 200 метара даље, појавио други, знатно већи мрки медвјед. Упркос претходним пуцњевима, звијер је кренула директно ка ловцима.
Ловац Јуџи Ханада (57) испалио је два хица – један је погодио медвједа. Звијер се покотрљала низ падину и зауставила на свега три до четири метра од Такашиме. Такашима је одмах опалио! Први метак је оборио медвједа, али је звијер устала.
Испалио је други метак – медвјед је поново устао! У том тренутку, Такашимина пушка је остала празна.
Док је звијер јуришала, Такашима је успио грозничаво да убаци само један метак из опасача и испали и трећи хитац. Иако је и тај метак погодио циљ, звијер није стајала. Времена за ново пуњење више није било.
Медвјед се скоком бацио на Такашиму, који се згрчио на земљи у положај фетуса. Звијер га је поклопила својом масом од 280 килограма и дивљачки зарила зубе у по полеђину његове лијеве шаке.
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Остали ловци нису смјели да пуцају плашећи се да не погоде свог вођу. Један колега је успио да ухвати угао и испали хитац, али се медвјед није ни помјерио. Звијер је подивљала још више, почевши канџама да чупа Такашиму по глави.
Крв је шикљала на све стране, а чељусти медвједа биле су на неколико центиметара од његовог лица.
Такашима је схватио да мора да уради нешто незамисливо.
Смрскану, крваву лијеву руку забио је дубоко у грло побјешнелог медвједа!
Звијер је почела да се дави и нагон на повраћање ју је уздрмао. У том тренутку драматичног застоја, други ловац је повикао: "Пуцај!".
Испаљена су још два метка и медвјед се беживотно срушио и откотрљао низ падину.
Када су касније прегледали лешину звијери, пронашли су слој сала дебљине од 3 до 5 центиметара – неуобичајено дебео за медвједа који је тек изашао из брлога. То сало послужило је као природни "панцир" који је ублажио смртоносне хице.
Након што се звијер коначно смирила, Такашима је устао, отишао до оближњег потока и испрао крв са лица, а затим пјешице кренуо 15 минута низбрдо до возила.
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Тог дана био му је 69. рођендан.
"Да сам погинуо, мој рођендан и дан моје смрти били би исти датум. Бар би било практично за памћење", нашалио се касније из болничке постеље.
Повреде су биле изузетно тешке. Провео је 25 дана у болници, прошао неколико операција, а кости у лијевој шаци морале су бити ојачане металном плочом. Због оштећења живаца и даље нема осјећај у прстима, док му је на десној страни главе ушивено чак 50 копчи.
Живот су му, како каже, спасиле дебеле кожне рукавице без којих никада не иде у лов и чије ношење годинама утуткава млађим колегама.
Такашимина драма оголила је сурови проблем са којим се Јапан суочава. У посљедњих десет година, само на Хокаиду седам људи је повријеђено у акцијама контроле медвједа.
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Удружење ловаца у овом селу броји 16 чланова и нико од њих није професионалац. То су обични канцеларијски радници, рибари и комуналци који волонтирају у слободно вријеме из осјећаја грађанске дужности.
Ловци за овај смртоносни посао добијају сатницу од око 3.400 јена (око 22 долара) и премију од 100.000 јена по одстријељеном медведу. Опрема и оружје коштају на хиљаде долара, само један метак кошта око 10 долара, а ловци сами плаћају гориво и пут до стрелишта удаљених и по 200 километара.
Влада Јапана покушала је да уведе категорију "државних ловаца", понудивши хонорарни посао са почетном сатницом од свега 1.452 јена (око 9,5 долара).
Ловци су овакав потез власти назвали срамотним и понижавајућим, преноси "Пинк".
"Од нас се тражи врхунска стручност и излагање смртоносној опасности, а нуде нам нестабилан хонорарни посао од ког млађи људи не могу да прехране породице. Ако већ дају звучна имена попут 'државни ловац', нека их запосле као праве државне службенике са гарантованом безбједношћу. Људски животи су у питању!", поручује ловац Ханада.
Такашима је био још директнији у својој оцјени:
"Расправе на државном и административном нивоу касне читавих 30 година за реалношћу на терену".
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