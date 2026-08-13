Не отварајте је ни по коју цијену: Овај детаљ на конзерви је опаснији од истеклог рока

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Конзервирана храна чест је спас када немамо времена за кување, а многи је држе у остави недјељама или мјесецима, увјерени да је довољно само провјерити рок трајања.
Ипак, датум на амбалажи није једина ствар која би требало да вам привуче пажњу. Пре него што конзерву ставите у колица, отворите је или њоме припремите ручак, добро погледајте како изгледа сама амбалажа.
Неке промјене могу бити јасан знак да је заштитни слој оштећен и да храна више није безбједна за употребу. Надувена конзерва, дубоко удубљење, цурење или јака корозија нису само естетски недостаци – у одређеним ситуацијама могу указивати на озбиљан проблем са садржајем.
Зато постоји неколико знакова на које треба обратити пажњу сваки пут када купујете или вадите конзервирану храну из оставе.
Ако су поклопац или дно конзерве избочени према споља, производ не би требало користити. До надувавања може доћи због стварања гасова унутар амбалаже, што може бити посљедица активности микроорганизама и кварења хране.
Посебно је важно да такву конзерву не отварате како бисте провјерили шта се налази унутра. Чак и ако садржај након отварања дјелује нормално, то не значи да је безбједан за јело.
Неке опасне материје могу бити присутне без промјена мириса, укуса или изгледа хране. Зато никада немојте пробати сумњиву конзерву „само да провјерите да ли је добра“.
Није свако удубљење разлог за панику. Мало и плитко оштећење на средини конзерве најчешће не представља проблем уколико амбалажа није пробушена, надувена или оштећена на спојевима.
Међутим, ситуација је другачија када је удубљење дубоко, нарочито ако се налази на ивици, поклопцу или шаву. Такво оштећење може нарушити херметичко затварање амбалаже и омогућити продор ваздуха или микроорганизама.
Ако сте конзерву случајно испустили и она се снажно удубила баш на споју или ивици, сигурнији избор је да је не користите.
Површинска рђа не значи аутоматски да је храна покварена. Ипак, ако је корозија јака и дубока, метал може постати тањи и на њему могу настати ситна оштећења.
Посебан разлог за опрез су рупице, љуштење метала и веома изражена корозија. Такву конзерву најбоље је бацити.
Ако након отварања примијетите рђу са унутрашње стране амбалаже, немојте јести њен садржај.
Конзерве зато треба чувати на сувом мјесту, даље од влаге, паре и извора топлоте. Простор испод судопере или непосредно поред шпорета није идеалан за дуготрајно складиштење.
Чак и мала количина течности која излази из конзерве може значити да амбалажа више није потпуно затворена. Исто важи и ако је спољашњост љепљива, а не можете да утврдите одакле је садржај исцурио.
Такав производ не треба отварати нити користити за припрему хране. Најбезбједније је ставити га у додатну кесу и одложити тако да садржај не дође у контакт са другим намирницама или површинама.
Ако је конзерва процурела, обратите пажњу и на производе који су били непосредно уз њу, јер је њихов садржај могао доћи у контакт са течношћу из оштећене амбалаже.
Ако приликом отварања из конзерве нагло почну да излазе течност или пјена, немојте јести садржај. Исто важи ако примијетите неуобичајену боју, буђ, замућеност или изразито непријатан мирис.
Код неких производа благо шиштање приликом отварања може бити нормално, али снажно прскање и излажење садржаја под притиском представљају разлог за опрез.
Сумњиву конзерву немојте приносити лицу нити је намјерно мирисати изблиза. Ако је њен садржај доспио на радну површину, судоперу или друге предмете, површину треба добро очистити.
Један од разлога због којих се оштећена конзервирана храна сматра потенцијално ризичном јесте ботулизам – ријетко, али веома озбиљно тровање повезано са токсином бактерије Clostridium botulinum.
Ризик је посебно важан код неправилно припремљене домаће зимнице и конзервиране хране са ниским садржајем киселина, попут одређених врста меса, рибе, махунарки и поврћа.
Важно је да се потенцијално опасна храна не може увијек препознати по мирису, укусу или изгледу. Управо зато сумњив садржај никада не треба пробати како бисте провјерили да ли је безбједан.
Када погледате конзерву, прво ћете вјероватно потражити датум на амбалажи. Међутим, стање производа једнако је важно.
Код правилно складиштене и неоштећене конзервиране хране датум може бити повезан са квалитетом производа, али оштећена амбалажа може представљати проблем и прије истека тог датума.
Зато немојте користити конзерву ако је:
Са друге стране, мало удубљење на средини конзерве, далеко од шавова и ивица, само по себи не мора значити да је производ небезбједан.
Најлакше је проблем избјећи ако амбалажу прегледате прије него што је купите. Окрените конзерву и погледајте горњу и доњу страну, ивице и спојеве.
Ако примијетите надувеност, цурење, дубоку корозију или озбиљно удубљење, боље је изабрати други производ.
Исто правило важи и за конзерве које већ имате код куће. Ако се током складиштења појаве нова оштећења, немојте претпостављати да је садржај безбједан само зато што рок још није истекао.
Идеално мјесто за конзерве је сува, хладна и провјетрена остава, без директног сунца и великих промјена температуре. Не би требало да буду изложене високој температури, великој влази или смрзавању.
Корисно је да старије производе држите напријед, како бисте их прво искористили, а нове конзерве стављате иза њих. Повремено прегледајте залихе и уклоните оне на којима су се појавили трагови цурења, корозије или деформације.
Након отварања, остатке хране пребаците у чисту посуду са поклопцем и чувајте у фрижидеру.
Најважније је да не гледате само датум на амбалажи. Када је у питању конзервирана храна, изглед саме конзерве може бити важан показатељ безбједности. Ако је надувена, цури, јако је зарђала или озбиљно оштећена, не ризикујте – боље је бацити једну конзерву него угрозити здравље, преноси Она.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Најновије
19
59
19
52
19
47
19
46
19
40
Тренутно на програму