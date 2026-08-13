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Лијеже по 853 марке: Сутра уплата радницима у дијелу БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:40

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Новац на столу
Фото: АТВ

Запосленим у институцијама и установама Зеничко-добојског кантона у петак ће бити исплаћен регрес за 2026. годину у износу од 853 КМ.

Министар финансија ЗДК Џенана Чишија потврдила је за "Фену" да је ресорно министарство завршило све потребне активности како би новац био исплаћен.

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Право на регрес остварило је укупно 8.026 запосленика, а из кантоналног буџета за ову намјену биће издвојено 7.121.690 КМ.

50 посто просјечне плате

Одлуку о исплати регреса Влада Зеничко-добојског кантона усвојила је прије двадесетак дана. Његова висина утврђује се у износу од 50 одсто просјечне плате у ФБиХ.

"Према посљедњем податку, регрес за ову годину износи 853 КМ", казала је Чишија.

Регрес ће добити и запослени у установама културе чији су оснивачи локалне заједнице.

Ријеч је о установама за које Влада ЗДК, на основу раније потписаног споразума, осигурава средства за плате, накнаде и дио програмских трошкова.

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У тим установама запослено је 172 људи, а за исплату њиховог регреса биће издвојено додатних 146.716 КМ.

Средства за рад установа културе осигуравају се путем трансфера Министарства образовања, науке, културе и спорта те Министарства рада, социјалне политике и избјеглица ЗДК.

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Тагови :

Регрес

уплата новца

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