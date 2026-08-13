Лијеже по 853 марке: Сутра уплата радницима у дијелу БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Запосленим у институцијама и установама Зеничко-добојског кантона у петак ће бити исплаћен регрес за 2026. годину у износу од 853 КМ.
Министар финансија ЗДК Џенана Чишија потврдила је за "Фену" да је ресорно министарство завршило све потребне активности како би новац био исплаћен.
БиХ
На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага
Право на регрес остварило је укупно 8.026 запосленика, а из кантоналног буџета за ову намјену биће издвојено 7.121.690 КМ.
Одлуку о исплати регреса Влада Зеничко-добојског кантона усвојила је прије двадесетак дана. Његова висина утврђује се у износу од 50 одсто просјечне плате у ФБиХ.
"Према посљедњем податку, регрес за ову годину износи 853 КМ", казала је Чишија.
Регрес ће добити и запослени у установама културе чији су оснивачи локалне заједнице.
Ријеч је о установама за које Влада ЗДК, на основу раније потписаног споразума, осигурава средства за плате, накнаде и дио програмских трошкова.
Регион
Пожар и код Дубровника на неприступачном терену, ватру гасе канадери
У тим установама запослено је 172 људи, а за исплату њиховог регреса биће издвојено додатних 146.716 КМ.
Средства за рад установа културе осигуравају се путем трансфера Министарства образовања, науке, културе и спорта те Министарства рада, социјалне политике и избјеглица ЗДК.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д1
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму