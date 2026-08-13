Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Кочићев збор на Мањачи прерастао је оквире традиционалне манифестације и постао фестивал о којем се прича широм региона, а то потврђује и најновија бизнис идеја групе људи из Србије.
Наиме, екипа окупљена око пројекта "Диско Крајина" одлучила је да споји угодно с корисним, па за младе из Србије организује екскурзију чији је главни циљ преживљавање под шаторима на Мањачи, уз пиво, печење, борбе бикова и звуке Баје, Ћане и Гоција.
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Како кажу организатори, интересовање омладине из Србије је превазишло очекивања, па су морали проширивати капацитете.
"Заправо смо путничка агенција која људима који желе да посјете Кочићев збор организује превоз, пут до БиХ и смјештај са четири звјездице. Из Србије крећемо 29. августа рано ујутру, прво стижемо на доручак у Бијељини, а потом идемо за Бањалуку. И у суботу и недјељу, возићемо наше госте на Мањачу и враћати их назад у хотел. Преко дана су предвиђене и факултативне екскурзије и обилазак града, тако да немају превише обавеза", објашњава организатор.
Иако конкретне бројеве још не откривају, поручују да је ово прва година, али да је одазив одличан и да је маркетинг "одрадио своје", тако да сада већ знају да ће и сљедеће године организовати ово путовање.
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С друге стране, у промотивним видеима на друштвеним мрежама, атмосфера се подгријава.
"Ово је задњи воз за путовање на Мањачу и остало је још само 15 мјеста! Млади из Србије су се скупили и за пар дана крећемо на највећи крајишки збор. Божо, Репа, Ћана, Баја, Гоци и остали стижу! Преко 70.000 људи, три дана пива, печења и журке, а током дана борбе бикова и дружење у част Петру Кочићу", наводи се у најави.
Путничка рута обухвата Београд, Нови Сад, Инђију, Руму и Бијељину, па све до Бањалуке.
Организатори поручују да пријаве трају још кратко, тачније до 15. августа, уз јасну поруку у крајишком стилу: "Послије тога – ко је дошао, дошао је!".
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