Logo

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:33

Коментари:

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Фото: RedWolf/Pexels

Стручњаци за љепоту сматрају да су обрве "природни лифтинг" лица, јер њихов облик, густина и јачина боје могу да нас учине и годинама млађим, пружајући одморнији изглед.

- Ваше обрве су део лица који уоквирује ваше очи и, у ствари, обликује ваше лице - каже позната шминкерка Нина Сориано за Реал Симпле.

- Стварање облика који уоквирује ваше лице је нешто што заиста може промијенити начин на који се појављујете у спољашњем свијету.

илу-инстаграм-17032026

Наука и технологија

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

Ово су неке типичне грешке које жене праве са обрвама, а шминкери кажу да их строго заобилазимо:

Прекомјерно чупање обрва

Уобичајена грешка деведесетих година. Данас свједочимо поновном појављивању трендова љепоте из ове ере. Чупање и депилација воском су у реду када се ствара мало више дефиниције, али постоји танка линија између обликовања обрва и уклањања превише длачица. А ако ово понављате често, фоликул длаке се оштећује и прекомјерно чупани изглед постаје трајан.

Претјеривање са производима за обрве

Потребна је одређена прецизност када користите производе за обрве код куће. Прекомјерно пуњење или грубо цртање оловком је чест проблем, што на крају изгледа неприродно или ствара љускави или воштани финиш. Све се своди на равнотежу. Када попуњавате обрве омиљеном оловком или пудером за обрве, препоручује се да их полако попуњавате меким, суптилним потезима како бисте избјегли претјерано наношење производа на обрве. Ово такође даје природнији изглед.

Празан џеп / илустративна фотографија

Економија

Спрема се нови удар: Омиљени напитак поскупљује 332 одсто?

Не знате колико длака на обрвама имате

- Ако имате ријетке или свјетлије длаке на обрвама, можда нисте свјесни колико длака на обрвама заправо имате - каже Соријано. Она предлаже да посјетите стручњака за обрве како би вам природно обојио обрве. Бићете изненађени колико их имате када длаке потамне.

Бесмислено праћење трендова

Ни обрве нису остале имуне на трендове, а чини нам се да их сада има више него икада. Ипак само зато што неки тренд узима маха не значи да је најбољи за вас. Трендови долазе и пролазе, па је најбоље да се не ослањате на промјене које су трајне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љепота

шминкање

савјети за шминкање

обрве

Коментари (0)

Прочитајте више

Кисела вода

Здравље

Пијете често газирану воду: Ево шта то ради бубрезима, костима и зубима

1 д

0
медвјед звијер дивља животиња

Свијет

Медвјед напао ловца: Чуо сам како ми кости пуцају

1 д

0
Конзерва, риба

Савјети

Не отварајте је ни по коју цијену: Овај детаљ на конзерви је опаснији од истеклог рока

1 д

0
Радош Бајић у епизоди серије Село гори, а баба се чешља.

Сцена

Овако данас изгледа мали Тома из серије ''Село гори, а баба се чешља'': Мало ко би га препознао

1 д

0

Више из рубрике

Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Стил

Стилисти сагласни: Ове три боје треба да носимо када смо уморни

1 седм

0
Креденац

Стил

Бакин креденац из Југославије опет у моди: Симбол носталгије осваја савремене кухиње

1 седм

0
Даска за сјечење у кухињи

Стил

Заборавите на фарбање косе: Уз помоћ једног лимуна добићете најљепше праменове

1 седм

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.

Стил

Ове шишке су нови хит љета: Изгледају лежерно, лицу дају њежност и волумен

1 седм

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима