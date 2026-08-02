Заборавите на фарбање косе: Уз помоћ једног лимуна добићете најљепше праменове

Аутор:АТВ редакција
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Лимун може бити једноставан и приступачан начин да коси подарите природно свјетлије праменове, али овај трик не даје једнаке резултате код свих.
Дјеловање лимунске киселине постаје видљиво тек у комбинацији са сунчевом свјетлошћу, која постепено посвјетљује власи и ствара ефекат природно осунчаних праменова.
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Ова метода најбоље одговара особама са свијетлосмеђом и плавом косом, док код тамнијих нијанси може довести до нежељеног наранџастог тона. За припрему смјесе потребно је помијешати један дио лимуновог сока са два дијела воде, нанијети је на косу и провести од једног до два часа на сунцу.
Ипак, потребан је опрез јер лимунов сок на кожи, у комбинацији са сунчевим зрацима, може изазвати иритације и црвенило. Особама са осјетљивим тјеменом, оштећеном косом, екцемом или алергијама на цитрусе овај третман се не препоручује, преноси Глас Српске.
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Иако лимун може помоћи у борби против перути и прекомјерног лучења себума, стручњаци савјетују умјерену употребу и обавезну његу косе након третмана.
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