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Оформљена група за колективну тужбу против Дине Мерлина

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:19

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Дино Мерлин, пјевач
Фото: Youtube / Screenshot

Због скандала на концерту Дина Мерлина одржаног на Кошеву у којем бројна публика није успјела ући на стадион оформљена је Фејсбук група "Колективна тужба против Дине Мерлина и Адриатикет фирме".

Иако група броји мали број чланова, тема проблема на концерту завршила је на насловницама бројних регионалних медија. Нарочиту пажњу изазвао је тренутак када дио публике на концерту узвикује "Дино лопове", што је извођач примијетио током концерта.

Једна жена је подијелила своја искуства уз тврдњу да је улазницу за концерт купила од званичног дистрибутера, али да је остала без спектакла.

"Ја сам купила четири карте на платоу Скендерија од званичног дистрибутера фирме Адриатицкет, која је у власништву Мерлиновог менаџера. Дошле смо три сата прије концерта, чекале у реду, прошле капију, међутим остале смо са још пар хиљада људи пред улазом за партер 1, јер је стадион био препун и капије су затворили, а он је почео да пјева у 21:15. Тада се десио онај снимак како вичемо "Дино, лопове", што се чуло и унутра, и он је чуо, и има снимак како скида слушалицу, ослушкује и само се насмејао. Зато, наш добри аџија, иде ти колективна тужба за накнаду трошкова и молим све који ово читају, а преварени су ту ноћ, да се придруже групи на Фејсбуку "Колективна тужба против Дине Мерлина и Адриатикет фирме"", написала је једна жена у коментар, па додала:

"Динина фирма Магаза је организатор. Све информације су доступне јавно и могу се изгуглати."

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Тагови :

Дино Мерлин

концерт

Кошево

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