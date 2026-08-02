Језив снимак судара два хеликоптера: У несрећи има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Два противпожарна хеликоптера сударила су се данас током гашења великог пожара у мјесту Псата у Грчкој, а према првим информацијама у несрећи има погинулих.
Како преносе грчки медији, двоје чланова једне посаде је спасено и превезено у 251. војну болницу у Атини, док се за двоје чланова друге посаде наводи да су страдали. Званична потврда о броју погинулих још се очекује.
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Сударила се два хеликоптера приликом гашења пожара: Акција спасавања у току
На друштвеним мрежама појавио се и драматичан снимак који, према наводима грчких медија, приказује тренутке након судара летјелица ангажованих на гашењу пожара.
Оба хеликоптера типа Белл била су ангажована по уговору са грчком Ватрогасном службом и у сваком су се налазила по два члана посаде. Пилоти су били румунски држављани, док су координатори лета били Грци.
⚠️ Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια κατάσβεσης του πύρινου μετώπου στην Ψάθα, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ. — TA NEA (@ta_nea) August 2, 2026
📹 Πηγή: Kefalonia Press#flight #helicopter #crash #greece #fire #accident #tanea pic.twitter.com/RqZraaqUz5
На мјесто несреће одмах су упућена четири возила Хитне помоћи и једна мобилна медицинска екипа, док су спасилачке службе покренуле велику акцију потраге и спасавања.
Околности под којима је дошло до судара биће утврђене истрагом, а грчки медији наводе да се очекују нове званичне информације о стању чланова посаде и узроку несреће.
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