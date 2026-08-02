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Језив снимак судара два хеликоптера: У несрећи има мртвих

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:13

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Језив судар хеликоптера у ваздуху приликом гашења пожара у Грчкој.
Фото: TA NEA/X/Screenshot

Два противпожарна хеликоптера сударила су се данас током гашења великог пожара у мјесту Псата у Грчкој, а према првим информацијама у несрећи има погинулих.

Како преносе грчки медији, двоје чланова једне посаде је спасено и превезено у 251. војну болницу у Атини, док се за двоје чланова друге посаде наводи да су страдали. Званична потврда о броју погинулих још се очекује.

Хеликоптер пожар.

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На друштвеним мрежама појавио се и драматичан снимак који, према наводима грчких медија, приказује тренутке након судара летјелица ангажованих на гашењу пожара.

Оба хеликоптера типа Белл била су ангажована по уговору са грчком Ватрогасном службом и у сваком су се налазила по два члана посаде. Пилоти су били румунски држављани, док су координатори лета били Грци.

На мјесто несреће одмах су упућена четири возила Хитне помоћи и једна мобилна медицинска екипа, док су спасилачке службе покренуле велику акцију потраге и спасавања.

Околности под којима је дошло до судара биће утврђене истрагом, а грчки медији наводе да се очекују нове званичне информације о стању чланова посаде и узроку несреће.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Хеликоптер

судар хеликоптера

пожар

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