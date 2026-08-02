Преминуо је глумац Винсент Пасторе, у серији Сопранови издао је Тонија Сопрана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Винсент Пасторе, познат по улози Салватореа „Биг Пусија“ Бонпенсијера у култној серији „Породица Сопрано“, преминуо је у 80. години.
Пасторе је пронађен у свом дому у Бронксу, у Њујорку. Како је објавио Си-Би-Ес њуз (CBS News), амерички партнер Би-Би-Сија, нема назнака да је његова смрт посљедица кривичног дјела.
У серији „Породица Сопрано“ играо је најбољег пријатеља Тонија Сопрана, који је касније постао доушник Федералног истражног бироа (ФБИ).
Смрт његовог лика у другој сезони остала је упамћена као једна од најупечатљивијих прича у серији.
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Пастореов менаџер Роберт Атерман изјавио је за Си-Би-Ес њуз да ће га свијет увијек памтити по незаборавном надимку „Биг Пуси“, али да је за оне који су га познавали био много више од тога.
„Волио је глуму. Био је страствено посвећен свом послу, а према младим глумцима увијек се односио охрабрујуће, с поштовањем и великодушношћу. Користио је сваку прилику да их усмјери и подржи“, навео је Атерман.
Он је додао да је овај губитак за њега дубоко личан.
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„Више од три деценије имао сам част да пратим не само његову изузетну каријеру већ и да упознам невјероватног човјека какав је био. Недостајаће ми његово пријатељство, оданост, смисао за хумор и душевна топлина“, рекао је Атерман.
Пасторе је рођен 1946. године у Бронксу. Служио је у Ратној морнарици Сједињених Америчких Држава током Вијетнамског рата, прије него што је започео глумачку каријеру.
Међу његовим ранијим улогама била су појављивања у филмовима „Добри момци“ и „Карлитов пут“.
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Касније је глумио у серијама „Закон и ред“, „Општа болница“ и „Хаваји 5-0“, али му је управо улога у „Породици Сопрано“ донијела широку популарност.
Појављивао се у свих шест сезона серије, иако је његов лик убијен у другој сезони.
Пасторе и остали глумци из „Породице Сопрано“ добили су 2000. године награду Удружења филмских глумаца за најбољу глумачку поставу у драмској серији.
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