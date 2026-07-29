Преминуо познати глумац; Памтићемо га по улози у "Игри престола"

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Британски глумац Том Чедбон преминуо је у 80. години живота.
Вијест о његовој смрти објављена је у понедјељак, када је издавачка кућа и организатор догађаја "Фантом Евентс", чији је био клијент, потврдила да је глумац преминуо током протеклог викенда.
У саопштењу су навели:
"Са великом тугом примили смо вијест да је Том Чедбон преминуо протеклог викенда. Том је био препознатљиво лице многима захваљујући бројним улогама на телевизији и филму, укључујући 'Доктора Хуа', филмове о Џејмсу Бонду и 'Игру престола'. Увијек је био срдачан и пријатан човјек за сарадњу и упућујемо искрено саучешће његовој породици у овим тешким тренуцима."
Чедбон је током богате каријере остварио низ запажених улога, а публика га посебно памти по наступима у култној серији "Доктор Ху", ХБО-овој хит серији "Игра престола", хумористичкој серији "Пип шоу", као и филму о Џејмсу Бонду "Казино Ројал" ("Casino Royale").
Вијест о његовој смрти брзо се проширила друштвеним мрежама, гдје су му бројни обожаваоци и колеге одали почаст, истичући да је био не само велики глумац, већ и изузетно пријатна особа.
Глумица Лиза Боуерман, која је сарађивала с њим на пројекту "Доктор Ху", написала је:
"О, не... Нисам чула ову вијест. Како страшно тужно. Био је диван."
Бројни фанови оставили су емотивне поруке:
"Веома ми је жао што ово чујем. Био је сјајан глумац. Почивај у миру."
"Не могу да вјерујем. Био је дивна особа. Почивај у миру. 2026. година је заиста била најтежа."
"Тужна вијест о одласку Тома Чедбона. Диван човјек и глумац који је оставио незаборавне ликове", неки су од коментара.
Током вишедеценијске каријере Том Чедбон појавио се у десетинама познатих телевизијских остварења, међу којима су "Шерлок Холмс", "Убиства у Мидсомеру" ("Midsomer Murders"), "The Bill", "Фојлов рат" ("Foyle's War") и "Where the Heart Is".
Једна од његових посљедњих значајних телевизијских улога била је улога Високог септона Мејнарда ("High Septon Maynard") у ХБО-овој серији "Игра престола", којом је још једном потврдио свој таленат и оставио упечатљив траг међу љубитељима ове популарне франшизе.
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