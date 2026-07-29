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Евакуисани путници са крузера који се насукао на Дунаву

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:58

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Снимак направљен дроном приказује насукани швајцарски брод-хотел на ријеци Дунав код Ђењуа, у Мађарској, у уторак, 28. јула 2026. године, након што се брод насукао због изузетно ниског водостаја. Путници су претходно већ евакуисани
Фото: Tanjug/Csaba Krizsan/MTI via AP

Гранична полиција Бугарске евакуисала је 186 путника са туристичког брода "Викинг Улур", који се насукао на Дунаву код села Гомотарци, у близини Видина. На броду је било и 52 члана посаде.

Брод, који плови под швајцарском заставом, остао је насукан од 28. јула на око 817. километру Дунава, приближно 25 километара од Видина.

Због немогућности наставка пловидбе, брод је остао без залиха хране и воде, јер је претходно требало да допуни снабдијевање у луци Видин.

Туристичка агенција покушала је да организује превоз намирница другим бродом, али он није успио да приђе насуканом пловилу.

Директор Извршне агенције за истраживање и одржавање реке Дунав Ивелин Занев рекао да је газ брода износио 1,70 метара, док је дубина пловног пута била око 1,90 метара.

Према његовим ријечима, највероватнији узрок насукавања је људска грешка.

Након евакуације, путници су превезени на аеродром у Румунији.

Занев је упозорио да је водостај Дунава на појединим мјестима у бугарском и румунском дијелу ријеке, као и дуж читавог тока, критично низак, што отежава пловидбу.

(РТС)

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Тагови :

Дунав

Крузер

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