Нови фудбалски рат: УЕФА и британски премијер ударили на ФИФУ због плана о продаји Мундијала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска фудбалска унија (Уефа) и британски премијер Енди Барнам оштро су критиковали предлог Фифе да се приватним инвеститорима омогући улагање у Свјетско првенство, што је изазвало полемику о будућности и власништву најпопуларнијег спорта на свијету.
Свјетска кућа фудбала (Фифа) потврдила је план о оснивању нове компаније "Фифа Форвард Ентерпрајз", која би објединила комерцијална права и оперативну испоруку турнира. Циљ је да се продајом мањинског удјела приватним улагачима прикупи више од десет милијарди долара за развојне фондове.
Као водећи инвеститор наводи се компанија "Трајв Етернал", коју је основао Џошуа Кушнер, брат Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа.
Реакција Уефе била је моментална, наводећи да Фифа "прелази линију коју фудбалске институције никада не би смјеле да пређу".
"Душа и управљање фудбалом нису имовина за трговину, посебно без транспарентности о томе ко има финансијску корист. Нико од нас није власник фудбала. Фифа нема право да га прода", наводи се у саопштењу, како преноси Би-Би-Си, уз позив свим актерима, од савеза до навијача, да заштите будућност игре.
Критикама се придружио и британски премијер Енди Бернам.
"Фудбал не припада инвеститорима. Припада људима који пуне трибине и стоје поред терена сваке недјеље, по киши или сунцу", написао је Бернам на мрежи Икс.
"Свјетско првенство није производ. То је највеће такмичење у свјетском спорту и никада није било ничије за продају. Једном када продате дио, продали сте се", закључио је он.
Предсједник Фифе Ђани Инфантино бранио је предлог, истичући да је циљ подршка одрживом развоју у сваком делу света. Он тврди да би Фифа задржала "ексклузивни ауторитет" над управљањем и свим спортским одлукама.
"Наш посао је да осигурамо да остатак фудбала расте. Спољни инвеститори ће имати само мањински удио и неће имати никакву оперативну улогу", наводи се у саопштењу свјетске куће фудбала.
Удружење фудбалских навијача (ФСА) поручило је да ће се борити против одлука које прете будућности фудбала зарад краткорочне зараде.
Ово није први пут да Инфантино покушава да прогура сличан договор. Његов приједлог из 2018. о понуди од 25 милијарди долара са јапанском компанијом "СофтБенк", иза које је стајао саудијски капитал, такође је пропао након жестоког отпора Уефе.
Као кључни аргумент за подршку, Фифа нуди финансијску ињекцију: сваки од 211 националних савеза могао би да повуче двадесет милиона долара за "изузетно и тренутно финансирање посебних пројеката". С обзиром да се многи савези ослањају на Фифине грантове, приједлог је примамљив.
Критичари истичу да Фифа већ остварује рекордне приходе, са петнаест милијарди долара у посљедњем циклусу, што, према сазнањима Би-Би-Сија, доводи у питање неопходност овог потеза.
Постоје и спекулације да би Инфантино, којем предстоји реизбор, могао постати извршни директор новог предузећа са знатно већом платом, што из Фифе нису директно демантовали. Да би план био усвојен, потребна је подршка већине на Конгресу Фифе, гдје гласају представници свих 211 чланица. Коначна одлука очекује се након састанка Савета Фифе на јесен и гласања на Конгресу сљедеће године.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
40
11
36
11
32
11
29
11
25
Тренутно на програму