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Стабилан раст: Од јануара до маја премирано готово 55 милиона литара млијека

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:25

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Стабилан раст: Од јануара до маја премирано готово 55 милиона литара млијека
Фото: Envato/scalatore1959

У Републици Српској евидентиран је стабилан раст мљекарског сектора, а од јануара до маја ове године премирана су 54.934.363 литра млијека, саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.

Премирано је 2.545-2.593 произвођача мјесечно, до 2.519 музних грла.

"Посебно је значајно да је у мају забиљежена највећа количина млијека у текућој години - 11.777.360 литара, као и највећи број евидентираних музних грла - 32.519, што представља показатељ да мјере подршке дају конкретне резултате и доприносе расту производње, јачању производних капацитета и очувању конкурентности домаћег мљекарства", објављено је на "Инстаграм" налогу ресорног министарства.

Из Министарства су истакли да ће наставити са мјерама подршке усмјереним на повећање обима производње, модернизацију фарми, побољшање квалитета млијека и стварање услова за даљи развој сектора мљекарства у Републици Српској.

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Тагови :

Министарство пољопривреде

премија за млијеко

Млијеко

Подстицаји

производња

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