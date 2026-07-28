Logo

Откази у америчкој компанији: Виса отпушта 2.600 радника

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:12

Коментари:

0
Раван приказ разних кредитних и дебитних картица различитих банака.
Фото: DΛVΞ GΛRCIΛ/Pexels

У оквиру реорганизације пословања, америчка компанија за дигитална плаћања - Виса, најавила је да ће отпустити око 2.600 радника.

Смањење броја запослених првенствено ће обухватити тимове задужене за технологију и развој производа, преноси Ројтерс уз напомену да је сличан потез раније повукао главни конкурент Мастеркард.

Плажа

Свијет

Кафа евро, доручак три: Ова медитеранска дестинација постала је хит за љетовање

Извршни директор компаније Рајан МекИнерни навео је у интерном допису запосленима да Виса жели да додатно унаприједи ефикасност како би више средстава усмјерила ка областима са највећим потенцијалом за раст.

Он је додао да вјештачка интелигенција убрзава промјене у начину рада компаније и доприноси аутоматизацији појединих процеса, нагласивши да то није једини разлог за смањење броја запослених.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виса картице

Америка

Компанија

Отказ

Коментари (0)

Више из рубрике

Majstor, zanatlija

Економија

Све се мијења од августа: Заборавите на паковања и поправке какве знате

3 ч

0
Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској

Економија

Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској

4 ч

0
Нед Пуховац

Економија

Пуховац: Пратимо евентуалне покушаје злоупотребе у вези са цијеном нафте

6 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Пад цијене нафте настављен

9 ч

0

  • Најновије

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

19

22

Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима