Откази у америчкој компанији: Виса отпушта 2.600 радника

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру реорганизације пословања, америчка компанија за дигитална плаћања - Виса, најавила је да ће отпустити око 2.600 радника.
Смањење броја запослених првенствено ће обухватити тимове задужене за технологију и развој производа, преноси Ројтерс уз напомену да је сличан потез раније повукао главни конкурент Мастеркард.
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Извршни директор компаније Рајан МекИнерни навео је у интерном допису запосленима да Виса жели да додатно унаприједи ефикасност како би више средстава усмјерила ка областима са највећим потенцијалом за раст.
Он је додао да вјештачка интелигенција убрзава промјене у начину рада компаније и доприноси аутоматизацији појединих процеса, нагласивши да то није једини разлог за смањење броја запослених.
(Срна)
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