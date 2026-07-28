Кафа евро, доручак три: Ова медитеранска дестинација постала је хит за љетовање

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Интересовање туриста из региона за Албанију наставља да расте из године у годину. Кристално чисто Јонско море, дугачке пјешчане плаже, одлична гастрономија и близина чине ову земљу једном од најтраженијих дестинација за љетовање.
Међутим, многи се питају исто питање: колико заправо кошта љетовање у Албанији током 2026. године? Највеће разлике у цијенама зависе од мјеста и периода одмора.
Најскупљи су Ксамил, Драч, Дерми и Химара. Повољнији смјештај може се пронаћи у Валони, Саранди (ван центра), Берату и Ђирокастри.
Албанија је и даље међу најповољнијим дестинацијама када је ријеч о ресторанима.
Просјечне цијене оброка:
Вечера за двије особе у добром ресторану углавном кошта између 35 и 55 евра, док луксузнији ресторани на обали могу бити скупљи.
Већина плажа има бесплатне зоне, али се лежаљке наплаћују.
Двије лежаљке + сунцобран: 8–15 евра
Премијум плажни клубови: 18–25 евра
На појединим скривеним плажама и даље постоје потпуно бесплатни дијелови.
Ако путујете аутомобилом:
Путарина у Албанији постоји само на појединим дионицама ауто-пута.
Економично љетовање (7 дана):
Хотел, ресторани сваки дан, излети и плажни клубови коштају између 800 и 1.100 евра по особи.
Примјер за двије одрасле особе и двоје дјеце током седам дана:
Економија
Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској
Породице које саме припремају дио оброка у апартману могу уштедјети између 300 и 500 евра.
У односу на период од прије неколико година, цијене смјештаја на албанској ривијери порасле су између 40 и 60 одсто током главне сезоне. Ипак, Албанија је и даље повољнија од великог броја дестинација у Грчкој, Хрватској и Италији, посебно када се упореде ресторани и свакодневни трошкови.
Ако тражите чисто море, лијепе плаже, квалитетну храну и приступачније цијене од већине медитеранских дестинација, Албанија и ове године остаје један од најбољих избора. Највећа уштеда остварује се резервацијом смјештаја неколико мјесеци унапред или одласком у јуну и септембру, када су цијене ниже, а гужве знатно мање, преноси Бизпортал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму