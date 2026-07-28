Logo

Кафа евро, доручак три: Ова медитеранска дестинација постала је хит за љетовање

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:00

Коментари:

0
Плажа у Албанији
Фото: Pexels/Prashant Umakanthan

Интересовање туриста из региона за Албанију наставља да расте из године у годину. Кристално чисто Јонско море, дугачке пјешчане плаже, одлична гастрономија и близина чине ову земљу једном од најтраженијих дестинација за љетовање.

Међутим, многи се питају исто питање: колико заправо кошта љетовање у Албанији током 2026. године? Највеће разлике у цијенама зависе од мјеста и периода одмора.

Цијене смјештаја у апартманима

  • Јун: 35–60 евра по ноћи
  • Јул: 50–90 евра
  • Август: 70–140 евра
  • Септембар: 40–70 евра

Најскупљи су Ксамил, Драч, Дерми и Химара. Повољнији смјештај може се пронаћи у Валони, Саранди (ван центра), Берату и Ђирокастри.

Колико кошта храна и пиће?

Албанија је и даље међу најповољнијим дестинацијама када је ријеч о ресторанима.

Просјечне цијене оброка:

  • Доручак: 3–6 евра
  • Пица: 6–10 евра
  • Рибљи специјалитет: 12–20 евра
  • Паста: 7–10 евра
  • Роштиљ: 8–14 евра
  • Салата: 3–5 евра
  • Десерт: 3–5 евра
  • Цијене пића:
  • Еспресо: око 1 евро
  • Капућино: 1,5–2 евра
  • Сок: 1,5–2 евра
  • Пиво: 2–4 евра

Флаширана вода: око 0,5–1 евро

Вечера за двије особе у добром ресторану углавном кошта између 35 и 55 евра, док луксузнији ресторани на обали могу бити скупљи.

Закуп лежаљки и цијене на плажи

Већина плажа има бесплатне зоне, али се лежаљке наплаћују.

Двије лежаљке + сунцобран: 8–15 евра

Премијум плажни клубови: 18–25 евра

На појединим скривеним плажама и даље постоје потпуно бесплатни дијелови.

Цијене горива и путарина

Ако путујете аутомобилом:

  • Дизел: око 1,75–1,90 евра/л
  • Бензин: око 1,80–1,95 евра/л

Путарина у Албанији постоји само на појединим дионицама ауто-пута.

Колики је буџет потребан по особи?

Економично љетовање (7 дана):

  • Смјештај: 250 евра
  • Храна: 120 евра
  • Плажа: 40 евра
  • Изласци и пиће: 60 евра
  • Гориво или локални превоз: 70 евра
  • Укупно: око 540 евра

Комфорно љетовање:

Хотел, ресторани сваки дан, излети и плажни клубови коштају између 800 и 1.100 евра по особи.

Колико кошта љетовање за четворочлану породицу?

Примјер за двије одрасле особе и двоје дјеце током седам дана:

  • Смјештај: 700 евра
  • Храна: 420 евра
  • Плажа: 80 евра
  • Гориво: 170 евра
Пица

Економија

Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској

  • Сладоледи, пића и ситни трошкови: 180 евра
  • Излети: 150 евра
  • Укупан буџет: 1.700–2.000 евра

Породице које саме припремају дио оброка у апартману могу уштедјети између 300 и 500 евра.

Шта обавезно посјетити?

  • Ксамил: Најпознатије плаже са тиркизним морем које често називају "Европским Малдивима".
  • Саранда: Шеталиште пуно ресторана, марина и одличан ноћни живот.
  • Бутринт: Једно од најпознатијих античких налазишта на Балкану.
  • Плаво око (Syri i Kaltеr): Природни извор невјероватне плаве боје.
  • Берат: Град под заштитом УНЕСКО-а, познат по традиционалним каменим кућама.
  • Ђирокастра: Историјски град са импресивном тврђавом.
  • Дерми: Једна од најљепших плажа албанске ривијере.
  • Национални парк Љогара: Идеално мјесто за панорамске вожње и фотографије.

Да ли је Албанија скупља него раније?

У односу на период од прије неколико година, цијене смјештаја на албанској ривијери порасле су између 40 и 60 одсто током главне сезоне. Ипак, Албанија је и даље повољнија од великог броја дестинација у Грчкој, Хрватској и Италији, посебно када се упореде ресторани и свакодневни трошкови.

Ако тражите чисто море, лијепе плаже, квалитетну храну и приступачније цијене од већине медитеранских дестинација, Албанија и ове године остаје један од најбољих избора. Највећа уштеда остварује се резервацијом смјештаја неколико мјесеци унапред или одласком у јуну и септембру, када су цијене ниже, а гужве знатно мање, преноси Бизпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Албанија

Цијене

цијене хране

смјештај

Љетовање

Коментари (0)

Прочитајте више

Бизнисмен најавио по милион евра бившим радницима

Србија

Бизнисмен најавио по милион евра бившим радницима

1 ч

0
Отворена ладица дрвеног ормарића.

Занимљивости

Спремао стан па пронашао очеве књижице: Добио право богатство

2 ч

0
Предсједник Ђани Инфантино говори током конференције за новинаре на стадиону у Мексико Ситију, у сриједу, 10. јуна 2026. године, дан уочи уводне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Јужне Африке.

Фудбал

Ђани Инфантино наводно спремио нуклеарни удар на фудбал

2 ч

0
Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи

Свијет

Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи

2 ч

0

Више из рубрике

Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи

Свијет

Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи

2 ч

0
vrućina sunce toplota

Свијет

У овом граду у наредним данима могло би да буде и 50 степени!

2 ч

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

У Француској изгорјела површина од 59.000 фудбалских терена

2 ч

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Свијет

Објављена мапа могућих удара: Узбуна у Украјини, али не због Русије

2 ч

0

  • Најновије

19

42

Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима