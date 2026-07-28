Logo

Спремао стан па пронашао очеве књижице: Добио право богатство

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:41

Коментари:

0
Отворена ладица дрвеног ормарића.
Фото: Pexels/Karolina Grabowska

Готово пола вијека двије штедне књижице стајале су заборављене на дну ладице, а нико није ни слутио да крију право мало богатство.

Тек након што је почео да сређује заоставштину својих родитеља, Италијан Фабио Минети открио је документе који ће му, захваљујући дугогодишњим каматама и ревалоризацији, донијети чак 110.000 евра.

Минети је у марту 2022. године, око годину и по након очеве смрти, сређивао породичне документе у кући у Сан Ђорђо Канавезеу, недалеко од Торина. Тада је међу старим папирима пронашао двије штедне књижице из 1970-их година које су биле отворене на имена његових родитеља, Луиђија и Бернардине.

Сунце и врућина

Свијет

У овом граду у наредним данима могло би да буде и 50 степени!

Књижице су биле отворене у тадашњој штедионици Каса ди Риспармио ди Торино, а на њима је било положено више од пет милиона италијанских лира. У то је вријеме ријеч била о врло значајном износу, али је породица током година очигледно потпуно заборавила на ту уштеђевину. Рачуни никада нису затворени, нити је новац икада подигнут.

Банка мора да исплати камате за пола вијека

Након неочекиваног проналаска, Минети је затражио помоћ римског удружења Гиуститалиа, специјализованог за заштиту права потрошача и поврат средстава са старих штедних улога и хартија од вриједности.

Стручњаци удружења израчунали су да данашња вриједност штедње далеко надмашује изворни износ. У обрачун нису укључили само претварање лира у евре, већ и ревалоризацију, законске камате те укамаћивање које се гомилало током готово 50 година. Након довршетка поступка, банка која је правни сљедбеник некадашње штедионице требало би Минетију да исплати чак 110.000 евра.

Једно од кључних питања у оваквим случајевима јесте застарјелост потраживања, на коју се италијанске банке често позивају тврдећи да захтјеви застаријевају након десет година. Међутим, из удружења Giustitalia истичу да успјешно заступају правно становиште према којем рок застарјелости почиње да тече тек од тренутка када насљедник пронађе документе и сазна за постојање штедње, преноси Дневник.си.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

Паре

штедња

Документи

Богатство

Коментари (0)

Прочитајте више

vrućina sunce toplota

Свијет

У овом граду у наредним данима могло би да буде и 50 степени!

2 ч

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

У Француској изгорјела површина од 59.000 фудбалских терена

2 ч

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Свијет

Објављена мапа могућих удара: Узбуна у Украјини, али не због Русије

2 ч

0
Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава

Србија

Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава

2 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

До краја седмице стиже преокрет за два хороскопска знака

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Два хороскопска знака ће ове недјеље привући новац и добре прилике

8 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Небески благослов до 2034: Ова 3 знака улазе у 9 година среће и обиља

21 ч

0
Crna čokolada

Занимљивости

Ево колико коштају најскупље чоколаде на свијету: За једну штанглу можете купити ауто

22 ч

0

  • Најновије

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

19

22

Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима