Спремао стан па пронашао очеве књижице: Добио право богатство

Аутор:АТВ редакција
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Готово пола вијека двије штедне књижице стајале су заборављене на дну ладице, а нико није ни слутио да крију право мало богатство.
Тек након што је почео да сређује заоставштину својих родитеља, Италијан Фабио Минети открио је документе који ће му, захваљујући дугогодишњим каматама и ревалоризацији, донијети чак 110.000 евра.
Минети је у марту 2022. године, око годину и по након очеве смрти, сређивао породичне документе у кући у Сан Ђорђо Канавезеу, недалеко од Торина. Тада је међу старим папирима пронашао двије штедне књижице из 1970-их година које су биле отворене на имена његових родитеља, Луиђија и Бернардине.
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Књижице су биле отворене у тадашњој штедионици Каса ди Риспармио ди Торино, а на њима је било положено више од пет милиона италијанских лира. У то је вријеме ријеч била о врло значајном износу, али је породица током година очигледно потпуно заборавила на ту уштеђевину. Рачуни никада нису затворени, нити је новац икада подигнут.
Након неочекиваног проналаска, Минети је затражио помоћ римског удружења Гиуститалиа, специјализованог за заштиту права потрошача и поврат средстава са старих штедних улога и хартија од вриједности.
Стручњаци удружења израчунали су да данашња вриједност штедње далеко надмашује изворни износ. У обрачун нису укључили само претварање лира у евре, већ и ревалоризацију, законске камате те укамаћивање које се гомилало током готово 50 година. Након довршетка поступка, банка која је правни сљедбеник некадашње штедионице требало би Минетију да исплати чак 110.000 евра.
Једно од кључних питања у оваквим случајевима јесте застарјелост потраживања, на коју се италијанске банке често позивају тврдећи да захтјеви застаријевају након десет година. Међутим, из удружења Giustitalia истичу да успјешно заступају правно становиште према којем рок застарјелости почиње да тече тек од тренутка када насљедник пронађе документе и сазна за постојање штедње, преноси Дневник.си.
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