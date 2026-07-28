Два хороскопска знака ће ове недјеље привући новац и добре прилике

Аутор:АТВ редакција
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За неке ће ова недјеља донијети само уобичајени ритам, али припадници два хороскопска знака могу осјетити да су околности повољније него обично. Астрологија сугерише да ће им се отворити могућности за финансијски напредак, успјешне послове или корисна познанства која би могла донети корист на дужи рок.
Наравно, успјех ће и даље највише зависити од сопствених одлука и напора.
Ова недјеља би могла донијети већу финансијску сигурност или прилику за додатни приход за Бика. Могуће је да ће добити понуду коју нису очекивали, успјешно завршити преговоре или наплатити посао који дуго чекају. Биће добри у процјени ризика, па ће лакше препознати прилике које вриједи искористити.
Поред новца, овај повољан период би им могао донијети и корисне пословне контакте. Ако размишљају о покретању новог пројекта или тражењу бољег посла, сада би могли наићи на људе који им могу отворити нова врата.
Стријелац може бити посебно срећан када су у питању нове прилике. Могуће су занимљиве пословне понуде, успјешни разговори или неочекивани финансијски добици. Њихова спремност да преузму ризике и отвореност за нова искуства могла би се показати као велика предност.
Ове недјеље ће им се посебно исплатити да изађу из своје рутине. Сваки нови контакт, састанак или идеја могли би се претворити у прилику која ће им донијети додатни приход или им помоћи да напредују. Важно је да не одлажу одлуке ако осјете да је право вријеме за акцију.
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