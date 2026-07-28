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Бијељинцу одузет ”порше” због обијесне вожње

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 11:33

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бијељинска полиција привремено је одузела аутомобил ”порше” од Б.К. због понављања обијесне вожње, док је возач ухапшен због вожње под дејством опијата.

У ПУ Бијељина наводе да су полицијски службеници 27. јула на подручју Града Бијељина зауставили ”порше” којим је управљао Б.К.

”Провјерама у расположивим базама података утврђено је да је Б.К. 24. јула починио обијесну вожњу, због које је санкционисан, да би исти прекршај поновио и 27. јула. Од возача је привремено одузет аутомобил ”порше”, а испитивањем на присуство опијата утврђено је Б.К. возио под дејством опојних средстав због чега је лишен слободе”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да ће против Б.К. бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

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Тагови :

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порше

одузет Порше

Бијељина

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