Амиџић: Влади Српске уплаћено више од 18 милиона КМ, Фортина блокада пала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Влади Републике Српске данас је уплаћено 18 милиона КМ из вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације БиХ, прихода од 4Г мреже и универзалне мобилне телефоније, рекао је на конферецнији за новинаре министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
„Желим да кажем да се веселим јер припадам народу, који није спреман на уцјене, који није спреман да ћути, и увијек је спреман да се бори за оно што му припада. Ми смо имали у протеклом периоду једну ситуацију гдје је Министарство комуникација и транспорта на челу са министром Едином Фортом блокирало средства, која припадају Републици Српској. Из ког разлога? Разлог је врло једноставан. Зато што су то средства од Републике Српске и ни један други“, поручио је Амиџић новинарима.
Како је нагласио Амиџић, све горе наведено се десило без било каквог законског основа или нечег другог, министар Форто је одлучио да средства која припадају грађанима Српске, ти исти грађани не добију.
„Већ годину дана није дозволио да та средства буду исплаћена. Драго ми је што данас могу да кажем да управо тај народ истрајао и да је данас уплаћено преко 18 милиона КМ на рачун Владе Републике Српске“, казао је Амиџић, а што је представио и на графикону.
Највећи дио средстава, од поменутих 18 милиона КМ, 8,5 милиона КМ иде за развој транспортне инфраструктуре док су остала средства везана или за одређене трансформације у области дигиталног простора, унапређење дигиталног простора или оне ствари везане за електронске медије, како је појаснио Амиџић.
„То су средства, која су била од Републике Српске, али исто тако средства, којаје овај човјек својом самовољом блокирао и није желио да пусти из неког, како сам већ рекао, њему разумљивог, политичког разлога. Наравно, то му није прошло и данас до краја дана, ова средства ће бити уплаћена на рачун Владе Републике Српске“, казао је Амиџић.
Амиџић се осврнуо и на блокирања, која су се претходно десила али уз упорност и истрајност су реализована, попут Граничног прелаза Градиша, као и Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину.
„То је јасна порука за оне људе у Сарајеву, који мисле да нас могу да угасе на један тастер. С друге стране постоје неки опозициони политичари, који су се овоме готово веселили или овај догађај коментарисали на различите начине. Па се између осталог ту издвајао господин Маринко Божовић, који је рекао да је БХРТ-у уплаћено 6 милиона КМ и да смо тобоже ми нешто унутар Републике Српске попустили. Оно што желим да кажем, такође, истине ради, БХРТ-у јесте уплаћено 6 милиона КМ, али не из буџета институција БиХ и то јесу средства, која су припадала БХРТ-у, али на исти начин на који је колега Форто блокирао оно што пропада Републици Српској. Ми смо блокирали нешто што припада Федерацији и довели до тога да ствари морају да функционишу никако другачије него по закону“, јасан је Амиџић.
БХРТ је добио 6 милиона КМ, како каже Амиџић, али с друге стране узевши у обзир да је Република Српска је милион и 700 остало на рачунима РАК-а, којима управља наш кадар, како поручује Амиџић, изразио је наду да ће се и та средства „добацити“ до Српске, на крају остаје 19,74 милиона КМ.
„С обзиром да је колега Маринко Божовић рекао да ће пратити овај догађај. Ја се надам да је испратио. Надам се да зна елементарне основе када је у питању математика и да разумије да је број 20 већи од броја 6. Толико вјерујем да може да испрати, а искористићу ову прилику да му поручим да смо јуче успјели да завршимо грант ЕИБ-а и између осталог, у оквиру тог гранта да су издвојена средства за реконструкцију врела Касиндио и филтерског постројења, која се налазе у Источној Илиџи. Тај мрски СНСД не прави разлике тог типа и овом приликом га обавјештавам да ће добити грант на основу којега ће моћи да уради реконструкцију наведеног изворишта и такође филтерског постројења“, рекао је Амиџић.
Амиџић је нагласио да је у Сарајеву потребно јединство и статус у коме се са представницима институција Републике Српске не разговара из позиције силе те да се не одустаје од онога што је важно за Српску.
„Оно на шта сам поносан, на своје људе унутар министарства финансија, на чијем челу се налазим, када је у питању сам буџет, да у буџету институција БиХ, нема ни једна једина конвертибилна марка за БХРТ или за тзв. институције културе. Јуче сам на конференцији рекао да ко у оном документу нађе и једну марку да иде према овим институцијама, ја сам рекао да ћу читав тај буџет као документ, појести. Они који се не разумију и они који не знају да читају ни своје буџете, а не неке друге. Њих позивам да не коментаришу ствари и да не злоупотребљавају своју позицију и обмањују јавност“, поручује Амиџић.
Овдје се ради о ванбуџетским средствима, како напомиње Амиџић, која се појављују као вишак прихода, надрасходно када је у питању Регулаторна агенција за комуникације те омјер снага или онога што јесте, а то је да је БХРТ добио 6 милиона КМ, а с друге стране Република Српска готово 20 милиона КМ.
„Још једном позивам на јединство и на саборност, посебно када је у питању наше дјеловање у Сарајеву и институцијама када је у питању Сарајево јер само на такав начин можемо да дођемо до свога, а и ако не будемо имали ту партнере када је у питању опозиција, ево и ово је данас доказ да кроз истрајност можете да дођете до онога што вама припада, само морате да сачекате прави моменат. Неко је хтио зауставити пројекте у Републици Српској, развој путне инфраструктуре, развој медијског простора, успори процесе дигиталне трансформације у неким секторима, нажалост колеги Форти то није успјело, а како сам већ једном рекао, све што су покушали блокирати, ми смо нашли начина да одблокирамо и ова средства ће данас бити уплаћена на рачун Владе Републике Српске“, поручује Амиџић.
Амиџић је овим путем позвао колегу Маринка Божовића да за додатне финансијске савјете запрати Инстаграм страницу СНСД-а са ког, како каже, можда нешто и научи па и у Источној Илиџи почне да реализује неке озбиљније пројекте.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
42 мин2
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
5 ч0
Најновије
13
08
13
08
12
54
12
50
12
46
Тренутно на програму
11:50
Телетрговина
телетрговина
12:05
Временска прогноза
временска прогноза
12:10
Планински доктор С07 ЕП12 (12+)
серијски програм
13:00
Народ прича
путопис
13:30
Мирослав Антић: Окован у слободи ЕП04 (Р)
документарни програм
14:00
Стубови Српске (Р)
документарни програм
14:30
Временска прогноза
временска прогноза