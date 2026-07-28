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Експлозија у тржном центру у Јапану након земљотреса, људи заробљени

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:29

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Ова фотографија из ваздуха приказује оштећени тржни центар АЕОН након земљотреса у Кашими, префектура Кумамото, јужни Јапан, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/Kyodo News via AP

Снажан земљотрес магнитуде 7,1 степен Рихтерове скале погодио је југозападни Јапан, а неколико људи је заробљено у тржном центру гдје је, према извјештајима локалних медија, одјекнула и експлозија.

Земљотрес се догодио у унутрашњости острва Кјушу у 16:27 по локалном времену. Власти су издале упутства да више од 150.000 људи оде у центре за евакуацију, јавља Би-Би-Си .

Урушавање зграде и заробљени људи

Службе за ванредне ситуације потврдиле су да је велики број људи заробљен у тржном центру Аеон у региону Кумамото. Ситуација је посебно тешка у граду Кашима, гдје се срушио други спрат тржног комплекса.

„Много људи је остало заробљено унутра“, саопштила је локална ватрогасна служба.

Повријеђени и обим штете

„Још увијек процјењујемо обим повреда и материјалне штете, али сам обавјештена да већ има повређених“, рекла је премијерка Санае Такаичи у уторак. Национална телевизија НХК је известио да је око десетак људи повређено у дому за старе и да је најмање 50 људи потражило медицинску помоћ у болници. Снимци НХК-а приказују напукле путеве и мостове и неколико зграда у пламену.

Реакција и упозорења владе

Главни секретар јапанског кабинета Минору Кихара рекао је да су све службе за ванредне ситуације, укључујући Јапанске снаге самоодбране, ватрогасце и обалску стражу, послате на лице мјеста.

„Позивамо становнике у подручјима гдје су потреси били најјачи да пажљиво прате обавјештења о евакуацији која су локалне власти издале путем радија, телевизије и интернета и да остану мирни“, рекао је Кихара. Железнички саобраћај је био у прекиду, а хиљаде домаћинстава је остало без струје.

Упозорење на цунами је кратко било на снази, али је укинуто у року од сат времена. Метеоролошка агенција је упозорила на могућност јаких накнадних потреса јер је хипоцентар забележен на малој дубини од само 10 километара. Јапан је једна од сеизмички најактивнијих земаља на свијету и годишње биљежи око 1.500 земљотреса.

(индекс)

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Јапан

Експлозија у Јапану

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