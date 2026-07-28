Експлозија у тржном центру у Јапану након земљотреса, људи заробљени

Аутор:АТВ редакција
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Снажан земљотрес магнитуде 7,1 степен Рихтерове скале погодио је југозападни Јапан, а неколико људи је заробљено у тржном центру гдје је, према извјештајима локалних медија, одјекнула и експлозија.
Земљотрес се догодио у унутрашњости острва Кјушу у 16:27 по локалном времену. Власти су издале упутства да више од 150.000 људи оде у центре за евакуацију, јавља Би-Би-Си .
Службе за ванредне ситуације потврдиле су да је велики број људи заробљен у тржном центру Аеон у региону Кумамото. Ситуација је посебно тешка у граду Кашима, гдје се срушио други спрат тржног комплекса.
🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes— Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.
NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1
„Много људи је остало заробљено унутра“, саопштила је локална ватрогасна служба.
„Још увијек процјењујемо обим повреда и материјалне штете, али сам обавјештена да већ има повређених“, рекла је премијерка Санае Такаичи у уторак. Национална телевизија НХК је известио да је око десетак људи повређено у дому за старе и да је најмање 50 људи потражило медицинску помоћ у болници. Снимци НХК-а приказују напукле путеве и мостове и неколико зграда у пламену.
Главни секретар јапанског кабинета Минору Кихара рекао је да су све службе за ванредне ситуације, укључујући Јапанске снаге самоодбране, ватрогасце и обалску стражу, послате на лице мјеста.
Insane footage from inside a Costco in Japan during today’s powerful earthquake.— Louis Montoya (@montoyalouis1) July 28, 2026
Shelves collapsing, pallets shifting, products raining down and people scrambling for cover in real time. Warehouse stores are one of the worst places to be when the ground starts moving like that.…
„Позивамо становнике у подручјима гдје су потреси били најјачи да пажљиво прате обавјештења о евакуацији која су локалне власти издале путем радија, телевизије и интернета и да остану мирни“, рекао је Кихара. Железнички саобраћај је био у прекиду, а хиљаде домаћинстава је остало без струје.
BREAKING: Police report sound of blast at shopping mall after Japan earthquake, unclear if any injuries pic.twitter.com/fEl18YVEYa— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026
Упозорење на цунами је кратко било на снази, али је укинуто у року од сат времена. Метеоролошка агенција је упозорила на могућност јаких накнадних потреса јер је хипоцентар забележен на малој дубини од само 10 километара. Јапан је једна од сеизмички најактивнијих земаља на свијету и годишње биљежи око 1.500 земљотреса.
(индекс)
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