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Јапан се топи! Границе пробијене, температура неподношљива

25.07.2026 19:48

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Панч, млади јапански макак, игра се у зоолошком и ботаничком врту града Ичикава у Ичикави, источно од Токија, у четвртак, 23. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Температуре у Јапану достигле су данас 40 степени Целзијуса или више пети дан заредом, што представља најдужи такав низ откако се у тој земљи води евиденција, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција.

Под утицајем снажног пацифичког антициклона, све четири префектуре у централном региону Токаи – Шизуока, Гифу, Мије и Аичи – забиљежиле су такозвани „кокушоби“, односно дан са екстремном врућином када температура достиже или прелази 40 степени Целзијуса.

Овај термин Јапанска метеоролошка агенција увела је у априлу ове године.

Више градова премашило границу од 40 степени

У префектури Гифу температура је достигла 40,8 степени у граду Мино и 40,7 степени у граду Таџими.

У граду Кувана, у префектури Мије, измерено је 40,6 степени, док је у градској четврти Чуо у Хамамацуу, у префектури Шизуока, температура достигла 40,3 степена.

Град Тојота у префектури Аичи забиљежио је тачно 40 степени Целзијуса.

Температура од 40 степени измерена је и у граду Кофу, у префектури Јаманаши, североисточно од Шизуоке, чиме је постао прво мјесто ван региона Токаи које је ове године забиљежило „кокушоби“.

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Тагови :

Јапан

Температура

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