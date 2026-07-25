Јапан се топи! Границе пробијене, температура неподношљива

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Температуре у Јапану достигле су данас 40 степени Целзијуса или више пети дан заредом, што представља најдужи такав низ откако се у тој земљи води евиденција, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција.
Под утицајем снажног пацифичког антициклона, све четири префектуре у централном региону Токаи – Шизуока, Гифу, Мије и Аичи – забиљежиле су такозвани „кокушоби“, односно дан са екстремном врућином када температура достиже или прелази 40 степени Целзијуса.
Овај термин Јапанска метеоролошка агенција увела је у априлу ове године.
У префектури Гифу температура је достигла 40,8 степени у граду Мино и 40,7 степени у граду Таџими.
У граду Кувана, у префектури Мије, измерено је 40,6 степени, док је у градској четврти Чуо у Хамамацуу, у префектури Шизуока, температура достигла 40,3 степена.
Град Тојота у префектури Аичи забиљежио је тачно 40 степени Целзијуса.
Температура од 40 степени измерена је и у граду Кофу, у префектури Јаманаши, североисточно од Шизуоке, чиме је постао прво мјесто ван региона Токаи које је ове године забиљежило „кокушоби“.
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