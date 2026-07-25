Који су услови за одлазак у пензију у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Право на пензију у Републици Српској уређено је Законом о пензијском и инвалидском осигурању, којим су прописани услови за остваривање старосне, инвалидске и породичне пензије.
Како пишу „Независне новине“, свака од ових врста пензија има посебне критеријуме, који се односе на године живота, дужину стажа осигурања, здравствено стање или породични статус.
Право на старосну пензију остварује осигураник који наврши 65 година живота и има најмање 15 година стажа осигурања. Међутим, закон предвиђа и могућност ранијег одласка у пензију за одређене категорије осигураника.
Тако осигураник може остварити право на старосну пензију са навршених 60 година живота уколико има 40 година пензијског стажа. Жене право могу остварити са 58 година живота и најмање 35 година стажа осигурања.
Посебне погодности имају осигураници који су радили на пословима са стажом осигурања са увећаним трајањем. Њима се старосна граница умањује за период увећаног стажа, али не може бити нижа од 55 година живота.
Висина старосне пензије одређује се на основу личних бодова осигураника и вриједности општег бода која важи на дан остваривања права.
Право на инвалидску пензију имају осигураници код којих је због болести или повреде ван рада наступио потпуни губитак радне способности прије испуњавања услова за старосну пензију.
Да би остварили ово право, потребно је да до настанка инвалидности имају најмање пет година стажа осигурања или десет година пензијског стажа. За осигуранике млађе од 35 година довољно је двије године стажа осигурања.
У случају да је инвалидност посљедица повреде на раду или професионалног обољења, право на инвалидску пензију остварује се без обзира на дужину пензијског стажа.
Висина инвалидске пензије обрачунава се на исти начин као и старосна пензија.
Породична пензија намијењена је члановима породице преминулог осигураника који је испуњавао услове за инвалидску пензију или корисника старосне односно инвалидске пензије.
Право могу остварити брачни супружници, разведени или ванбрачни партнери којима је судском пресудом признато право на издржавање, дјеца, као и родитељи које је преминули издржавао.
Услови за удовице и удовце
Удовица има право на породичну пензију ако је у тренутку смрти супруга навршила 50 година живота, ако је била потпуно неспособна за привређивање или ако брине о дјетету које користи право на породичну пензију.
Право је могуће остварити и у другим случајевима предвиђеним законом, укључујући ситуације када удовица накнадно наврши прописану старосну доб или током кориштења пензије постане потпуно неспособна за рад.
За удовце важе готово идентични услови, с тим да је прописана старосна граница 60 година живота, односно 55 година у појединим случајевима за касније остваривање права.
Дјеца имају право на породичну пензију до навршених 15 година живота, а уколико се редовно школују, право могу користити до завршетка школовања, али најдуже до навршених 26 година живота.
Дјеца код које прије или током кориштења права наступи трајна неспособност за самосталан живот и рад или привређивање задржавају право на породичну пензију док таква неспособност траје.
Закон предвиђа да право на породичну пензију, под одређеним условима, могу остварити и разведени брачни супружници или ванбрачни партнери којима је правоснажном судском пресудом досуђено право на издржавање.
Осим тога, право на породичну пензију може остварити и дијете које је рођено након смрти осигураника или корисника пензије, уколико су испуњени законом прописани услови.
Законским одредбама настоји се обезбиједити социјална сигурност грађана који испуњавају услове за пензионисање, као и заштита чланова породице након смрти осигураника или корисника пензије. Због великог броја посебних услова и изузетака, грађанима се препоручује да прије подношења захтјева провјере испуњавају ли законске критеријуме за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, пишу „Независне новине“.
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