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Зашто за једном собом у Требињу влада велико интересовање?

Аутор:

Бојан Носовић
25.07.2026 19:30

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Соба Монике Белучи Требиње
Фото: ATV

Овдје је спавала филмска дива Моника Белучи. Иако је од њеног боравка у Требињу прошло више од деценију сјећања не блиједе. У овој соби Моника се смјешка са сваког зида.

Моника Белучи је овдје боравила пуна три мјесеца, кажу да је управо ову собу изабрала због доброг погледа.

Гледала је у платане и на главно требињско шеталиште. Боравак у овој соби платићете мало више него у осталим. Многима не смета јер желе баш у Моникину собу.

„Гости приликом резервације, који су прочитали да је Моника била у нашем хотелу траже да буду у соби у којој је Моника боравила три мјесеца док се снимао филм На млијечном путу овдје код нас“, рекао је Иринеј Ђурић, Хотел Платани Требиње.

Снимање филма Емира Кустурице На млијечном путу у и око Требиња сви памте иако је било прије више од десет година. Посебно се памте Моника Белучи и Слобода Мићаловић али и бројна друга глумачка имена.

Белучи је један од најбољих амбасадора града на југу, тако реномирана филмска звијезда много је значила за туризам који је тада био у повоју, кажу у Туристичкој организацији. Моника је пријала Требињу али и Требиње њој.

„Одговарао јој је тај стил живота та мирноћа људи, гостопримство и тако даље. Сјећамо се сцена када се њена дјечица играју она ту мирно пије кафу без да је неко узнемирава, папараци и слично. Једноставно ми смо њој остали у лијепом сјећању, и она је нама и нека нам се врати поново“, рекао је портпарол ТО Требиње, Никола Кокић.

Шетала је Белучи пијацом и уживала у домаћим производима. Зато се њен лик осим у соби налази и на пијаци и то на једном комбију за доставу херцеговачких делиција.

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Тагови :

Моника Белучи

Требиње

глумица

Хотел Платани Требиње

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