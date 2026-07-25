Додик: Опстали смо захваљујући посвећености православној вјери

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да српски народ има шансе да опстане и остане на овим просторима искључиво зато што је посвећен православној вјери.
Додик је истакао да велики број вјерника у манастиру Осовица код Српца, гдје је данас присуствовао обиљежавању празника Иконе Пресвете Богородице Тројеручице, говори о томе да је српски народ посвећен вјери.
"Томе требамо још више да се посветимо. Ми немамо оружане снаге, нити било шта друго чиме би могли да се супротставимо онима који су наши непријатељи, осим вјере која производи вољу, а воља производи карактер", рекао је Додик новинарима
Истакао је да присуство празничној свечаности у манастиру Осовица охрабрује човјека и храни га добром енергијом.
"Зато је важно да будемо окупљени овдје и веома сам поносан", рекао је Додик.
Он је захвалио игуману манастира, митрополиту Јефрему, свештенству и монаштву који организовањем оваквих свечаности показују шта значи окупљање и заједништво.
Манастир Осовица код Српца обиљежио је данас празник Иконе Пресвете Богородице Тројеручице, заштитнице ове светиње.
Централни дио прославе била је Света архијерејска литургија коју је служио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем, а потом је одржана литија око храма.
У литији су, осим Додика, учествовали, министри финансија Републике Српске Зора Видовић, енергетике и рударства Петар Ђокић, амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, представници Српске у заједничким институцијама и велики број вјерника.
Манастир Осовица једна је од највећих православних светиња у Републици Српској.
Иако нису сачувани значајнији писани трагови о овом манастиру, историчари претпостављају да је ова светиња ктиторско дјело краља Стефана Драгутина Немањића, владара Срема, Мачве, Усоре и Соли.
Од самог оснивања у 14. вијеку, манастир је скрнављен и разаран, али и обнављан, пратећи и дијелећи судбину српског народа.
У саборној манастирској цркви посвећеној Благовијестима Пресвете Богородице налази се једна од највећих српских светиња - икона Пресвете Богородице Тројеручице, која је дар манастира Хиландар.
У манастирском комплексу прије двије године откривен је Споменик у част мајке, кога је израдио вајар Вујадин Малешевић на иницијативу архимандрита Теофила, игумана манастира.
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