Грузија поново остала без струје

Аутор:АТВ редакција
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У Тбилисију је метро био обустављен, железнички саобраћај поремећен, а забиљежени су и прекиди у водоснабдевању због престанка рада црпних станица.
Грузија је од јутрос поново без струје у посљедња два дана. Тбилиси и други велики градови су остали без електричне енергије, а дио транспортне и комуналне инфраструктуре био је паралисан.
У Тбилисију је метро био обустављен, железнички саобраћај поремећен, а забиљежени су и прекиди у водоснабдевању због престанка рада црпних станица.
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Грађани су пријавили и нестабилан рад мобилног интернета. Обнова снабдевања електричном енергијом већ је почела, а у појединим дијеловима Тбилисија струја је враћена око пола сата након нестанка.
Нови прекид догодио се мање од 30 сати након претходног великог нестанка струје који је погодио цијелу земљу у ноћи 24. јула.
Грузијска национална регулаторна комисија за енергетику и водоснабдевање сазвала је хитан састанак и најавила истрагу о узроцима првог нестанка. Узрок првог великог прекида још није званично утврђен.
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