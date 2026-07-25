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Грузија поново остала без струје

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:29

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Грузија је земља у региону Кавказа на обали Црног мора. Налази се на раскрсници источне Европе и западне Азије и данас се генерално сматра дијелом Европе.
Фото: pexels/ Dagmara Dombrovska

У Тбилисију је метро био обустављен, железнички саобраћај поремећен, а забиљежени су и прекиди у водоснабдевању због престанка рада црпних станица.

Грузија је од јутрос поново без струје у посљедња два дана. Тбилиси и други велики градови су остали без електричне енергије, а дио транспортне и комуналне инфраструктуре био је паралисан.

У Тбилисију је метро био обустављен, железнички саобраћај поремећен, а забиљежени су и прекиди у водоснабдевању због престанка рада црпних станица.

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Грађани су пријавили и нестабилан рад мобилног интернета. Обнова снабдевања електричном енергијом већ је почела, а у појединим дијеловима Тбилисија струја је враћена око пола сата након нестанка.

Нови прекид догодио се мање од 30 сати након претходног великог нестанка струје који је погодио цијелу земљу у ноћи 24. јула.

Грузијска национална регулаторна комисија за енергетику и водоснабдевање сазвала је хитан састанак и најавила истрагу о узроцима првог нестанка. Узрок првог великог прекида још није званично утврђен.

(рт балкан)

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Тагови :

Струја

Грузија

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