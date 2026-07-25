Ужасна трагедија: Авион пао на кућу, има мртвих!

Аутор:АТВ редакција
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Тешка авионска несрећа догодила се данас нешто прије 11 часова у Гандеркезеу, у Њемачкој, када се авион срушио се на кров једне породичне куће. Према наводима полиције, том приликом је једна особа погинула.
Још увијек није јасно да ли је ријеч о пилоту.
Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Der Pilot soll dabei sein Leben verloren haben. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen. https://t.co/FwnAXKcJOR pic.twitter.com/30AYWJbbjU— Blick (@Blickch) July 25, 2026
Како наводе њемачки медији, гласан прасак потресао је прије подне мирну стамбену улицу у Гандеркезеу (округ Олденбург) у Доњој Саксонији. Мали авион је претходно изгубио висину и врхом се укосо забио кроз цријепове у кровну конструкцију. Пилотска кабина је потпуно уништена, крила су се одломила, а дијелови олупине пали су на земљу.
Постоје назнаке да се у авиону налазила још једна особа, али она још увијек није пронађена. Спасиоци помоћу дрона покушавају да је лоцирају.
En man död – och ett litet flygplan parkerade rakt i taket på ett bostadshus i Ganderkesee, Niedersachsen. Maskinen tappade höjd, gick rakt genom takpannorna och fastnade i takstolen. Cockpiten totalförstörd, vingarna avbrutna, skräp över hela gatan.— Jarl Finland (@jalle51) July 25, 2026
Räddningsstyrkorna kom i… pic.twitter.com/abUCl7X6VV
Породица која живи у кући није се налазила у згради у тренутку несреће. По свему судећи, авион је полетио из Бремена непосредно прије него што се догодила несрећа.
Слике са мјеста несреће можете погледати на ОВОМ линку.
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