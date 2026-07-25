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Ужасна трагедија: Авион пао на кућу, има мртвих!

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:00

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Превод на српски (ијекавски): Припадници хитних служби на мјесту несреће након што се мали авион срушио и остао заглављен у крову породичне куће у Гандеркезеу, у Њемачкој, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Jörn Hüneke/dpa via AP

Тешка авионска несрећа догодила се данас нешто прије 11 часова у Гандеркезеу, у Њемачкој, када се авион срушио се на кров једне породичне куће. Према наводима полиције, том приликом је једна особа погинула.

Још увијек није јасно да ли је ријеч о пилоту.

Како наводе њемачки медији, гласан прасак потресао је прије подне мирну стамбену улицу у Гандеркезеу (округ Олденбург) у Доњој Саксонији. Мали авион је претходно изгубио висину и врхом се укосо забио кроз цријепове у кровну конструкцију. Пилотска кабина је потпуно уништена, крила су се одломила, а дијелови олупине пали су на земљу.

Постоје назнаке да се у авиону налазила још једна особа, али она још увијек није пронађена. Спасиоци помоћу дрона покушавају да је лоцирају.

Породица која живи у кући није се налазила у згради у тренутку несреће. По свему судећи, авион је полетио из Бремена непосредно прије него што се догодила несрећа.

Слике са мјеста несреће можете погледати на ОВОМ линку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Авионска несрећа

Њемачка

авион

трагедија

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