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Цијела Индонезија на ногама: Спасено 11 туриста са потонулог борда, капетан нестао без трага

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АТВ редакција
25.07.2026 12:54

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Фото: pexels/Adrien Olichon

Индонежански спасиоци пронашли су данас живих 11 европских туриста и једног члана посаде након што је глисер којим су путовали потонуо по лошем времену у заливу Томини код острва Сулавеси, али за капетаном (29) пловила и даље се трага, саопштили су званичници.

Глисер је јуче ујутру испловио из ронилачког одмаралишта у регентству Тоџо Унауна ка луци Мариса у суседној провинцији Горонтало, али није стигао на одредиште, након чега је покренута потрага, пренио је АП.

На пловилу се налазило пет држављана Холандије, три Њемачке, по један држављанин Чешке, Белгије и Француске, као и два члана посаде из Индонезије.

Према наводима шефа Канцеларије за потрагу и спасавање провинције Горонтало Херијанта, спасилачке екипе претраживале су подручје од око 300 квадратних наутичких миља уз помоћ глисера, дрона са термовизијском камером и ронилачке опреме, преноси Танјуг.

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Преживели су испричали да се глисер, након што је упао у снажно невријеме, распао и потонуо, због чега су путници успјели да се спасу користећи сплав за спасавање, док се капетан изгубио у густој магли.

Операција потраге за капетаном биће настављена наредних седам дана, саопштиле су индонежанске власти.

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Тагови :

бродови

Индонезија

Потонули брод

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