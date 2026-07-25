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Трамп и 2028. године?

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 11:21

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Предсједник Доналд Трамп говори на вечери Удружења дописника Бијеле куће у хотелу Валдорф Асторија у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп на одгођеној је вечери Удружења дописника Бијеле куће упутио оштре критике медијима, али је дио говора искористио и за шале те помирљивије поруке. Свечаност, којом се слави слобода медија, одржана је три мјесеца након што је првобитни догађај отказан због пуцњаве.

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Критике, шале и позив на расправу

Иако су многи дописници очекивали да ће Трамп оштро осудити медије, његов једносатни говор имао је промјењив тон. У неким је тренуцима био срдачан и помирљив. Нашалио се да је "други пут увијек боље" и додао како поштује "већину" присутних новинара. "Као што сам рекао прије три мјесеца, представа се мора наставити", изјавио је Трамп.

С друге стране, оптужио је многе присутне да пате од "синдрома Трамповог поремећаја" и упутио директне увреде неколицини новинара. Лични напади проширили су се и на демократске политичаре и познате особе. У једном је тренутку изјавио: "Ово је заиста највећа група људи са 'синдромом Трамповог поремећаја' икад окупљена на једном мјесту".

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Предсједник се нашалио да ће медијска индустрија пропасти након његова одласка с дужности јер "неће имати о чему извјештавати", а затим је ставио капу с натписом "Трамп 2028" и поручио да ће се кандидирати за још један мандат.

У говору је такође позвао Американце да поштују слободу говора. "Своје несугласице не рјешавамо мецима, већ отвореном и енергичном расправом. И никакав поремећени губитник с пиштољем то никада неће промијенити. Не смијемо допустити да се то икада догоди", рекао је.

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Тагови :

Доналд Трамп

Кандидатура

Америка

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