Трамп: Када ја одем, сви ћете банкротирати

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп присуствовао је синоћ вечери дописника Бијеле куће, која је одржана три мјесеца након што је априлски догађај, приређен истим поводом, прекинут због оружаног инцидента испред хотела у којем се одржавао.
Трамп је током једночасовног говора углавном задржао шаљив тон, али је истовремено критиковао оно што назива "медијима лажних вијести", као и поједине новинаре и политичке противнике.
Предсједник САД је у обраћању присутнима оценио да медији у великој мјери зависе од његовог присуства у јавности.
"Када ја одем, сви ћете банкротирати. Ваш пословни модел ће бити завршен", рекао је Трамп, а затим накратко ставио качкет са натписом "Трамп 2028".
Овогодишња свечаност одржана је у хотелу "Валдорф Асторија" у Вашингтону, након што је у априлу наоружани мушкарац покушао да прође кроз безбједносни пункт испред хотела "Вашингтон Хилтон", када је америчка Тајна служба отворила ватру и зауставила нападача, преноси ЦБС њуз.
Трамп је током говора у шаљивом тону коментарисао однос са медијима, наводећи да међу присутним новинарима има "много људи које воли, неке које уопште не воли, али већину поштује".
Он је рекао и да је одустао од дијела говора који је првобитно припремио за априлску вечеру.
"Хтио сам да их оштро нападнем, али сам морао да одустанем од тога", рекао је Трамп кроз шалу.
Говорећи о безбједносним мјерама након априлског инцидента, предсједник САД се нашалио на рачун новинара који су носили панцире.
"Знам да није било лако пронаћи ципеле које би ишле уз панцир, који многи људи нису жељели да носе јер би радије умрли него да изгледају 20 килограма теже", рекао је Трамп, преноси Скај њуз.
Током вечери се шалио и на рачун америчког министра здравља и социјалних услуга Роберта Ф. Кенедија Млађег, познатог као РФК Млађи.
"Надам се да су сви уживали у својим веома укусним говеђим филетима", рекао је Трамп и додао у шали да је Кенеди наводно "прегазио краву својим колима, исјекао је и донио је овдје".
Додао је и да је Кенеди предложио предјело од меса ракуна страдалог на путу, али да је та идеја одбијена.
Предсједница Удружења дописника Бијеле куће и виша дописница ЦБС њуза из Беле куће Веиђија Ђијанг поручила је да постоји разлика између критике медија и покушаја њиховог поткопавања.
"Једно је здраво и чини нас бољима, а друго је управо оно што су оснивачи жељели да спријече", рекла је она.
Током вечери наступио је и мађионичар Оз Перлман, који је извео неколико трикова пред званицама, укључујући погађање износа новца у новчанику вршиоца дужности државног тужиоца Тода Бланша.
Организатори су саопштили да су ове године уведене знатно строже мјере безбједности.
Гости су морали да прођу вишеструке провјере и покажу јединствени QR код и важећи идентификациони документ како би ушли у салу.
Директор Тајне службе Шон Куран рекао је да се свака локација на којој борави предсједник посебно процјењује са безбједносног аспекта, док су званичници упозорили да је број пријетњи под заштитом Тајне службе од почетка године порастао за готово 40 одсто у односу на исти период прошле године.
Свечаност је синоћ, уз појачане мјере безбједности, одржана у мањем простору хотела "Валдорф Асторија" у Вашингтону.
"Вечерас је наша порука сљедећа: Вратили смо се. Нећемо бити застрашени", рекла је предсједница Удружења дописника Беле куће Веиђија Ђијанг, додајући да новинари неће дозволити да "акт насиља има последњу ријеч".
Током церемоније, Удружење дописника је одало признање припаднику Тајне службе који је током априлског инцидента погођен у заштитни прслук, као и особљу хотела "Вашингтон Хилтон" због њихове реакције током напада.
Иако је обичај да се предсједници обраћају на годишњој вечери дописника Бијеле куће, Трампов јучерашњи говор је био први који је он одржао поводом тог догађаја у било ком од своја два мандата, подсјећа "Гардијан" и истиче да је Трамп бојкотовао овај догађај у свом првом мандату и годинама упућивао критике новинарима, укључујући многе који су били присутни на синоћној вечери.
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