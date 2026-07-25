Logo

Аутобус из БиХ учествовао у несрећи у Њемачкој, 15 повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 11:40

Коментари:

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Двије особе тешко су повријеђене, а још 13 је задобило лакше и средње тешке повреде у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са петка на суботу на аутопуту А8 код Лајнфелден-Ехтердингена у Њемачкој.

У несрећи је учествовао путнички аутобус из Босне и Херцеговине, који је око 00.45 сати, у смјеру Карлсруеа, на почетку зоне радова ударио у возило службе за одржавање пута. Према првим информацијама, аутобус је био на путу према аутобуској станици на Аеродрому Штутгарту.

Према подацима ватрогасне службе, у аутобусу се налазило укупно 15 особа. Двоје путника задобило је тешке повреде, међу којима је и возач аутобуса чији је возачки простор претрпио велика оштећења приликом судара. Једна особа је повријеђена средње тешко, док је преосталих 12 путника прошло с лакшим повредама. Иако се у почетку сумњало да је једна особа остала заглављена у возилу, спасилачке екипе по доласку су утврдиле да то није био случај.

policija rotacija

Хроника

Осам особа повријеђено у саобраћајној несрећи код Мостара, међу њима и троје дјеце

Вођа интервенције Маркус Хелферт изјавио је да је приоритет био збрињавање и пружање помоћи повријеђенима. Након указане прве медицинске помоћи, четири повријеђене особе превезене су у оближње болнице, док су лакше повријеђени путници привремено смјештени у посебно возило хитне помоћи, а потом пребачени у једну од хала на простору Сајма Штутгарт, гд‌је им је осигурана даљња њега и подршка.

Током интервенције ватрогасци су морали уклонити оштећено возило службе за одржавање пута које је блокирало коловоз, како би омогућили пролаз возилима хитних служби. Долазак спасилачких екипа додатно је отежао застој у саобраћају, иако је формиран коридор за пролазак возила хитне помоћи.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

аутобус

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Пао ChatGPT

Свијет

Пао ChatGPT

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на вечери Удружења дописника Бијеле куће у хотелу Валдорф Асторија у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

Трамп и 2028. године?

4 ч

0
Отео Наталију (11) па се 20 дана скривао у пољу сунцокрета: Пријети му најтежа казна

Свијет

Отео Наталију (11) па се 20 дана скривао у пољу сунцокрета: Пријети му најтежа казна

4 ч

0
Евакуисано више од 220.000 људи у Шпанији и Француској због ватрене стихије

Свијет

Евакуисано више од 220.000 људи у Шпанији и Француској због ватрене стихије

4 ч

0

Више из рубрике

Осам особа повријеђено у саобраћајној несрећи код Мостара, међу њима и троје дјеце

Хроника

Осам особа повријеђено у саобраћајној несрећи код Мостара, међу њима и троје дјеце

3 ч

0
Адвокат породице Алдине Јахић шокиран: Калајџић нема емпатије ни кајања, ово никад нисам видио

Хроника

Адвокат породице Алдине Јахић шокиран: Калајџић нема емпатије ни кајања, ово никад нисам видио

18 ч

0
ФК Борац стао у одбрану Мисимовића: Све радимо по закону

Хроника

ФК Борац стао у одбрану Мисимовића: Све радимо по закону

19 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Од возача одузет аутомобил, за казне дугује 37.000 КМ

1 д

0

  • Најновије

15

19

Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

15

18

Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

15

17

Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

14

59

Сутра топло, у појединим дијеловима пљускови

14

56

Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима