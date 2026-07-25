Аутобус из БиХ учествовао у несрећи у Њемачкој, 15 повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе тешко су повријеђене, а још 13 је задобило лакше и средње тешке повреде у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са петка на суботу на аутопуту А8 код Лајнфелден-Ехтердингена у Њемачкој.
У несрећи је учествовао путнички аутобус из Босне и Херцеговине, који је око 00.45 сати, у смјеру Карлсруеа, на почетку зоне радова ударио у возило службе за одржавање пута. Према првим информацијама, аутобус је био на путу према аутобуској станици на Аеродрому Штутгарту.
Према подацима ватрогасне службе, у аутобусу се налазило укупно 15 особа. Двоје путника задобило је тешке повреде, међу којима је и возач аутобуса чији је возачки простор претрпио велика оштећења приликом судара. Једна особа је повријеђена средње тешко, док је преосталих 12 путника прошло с лакшим повредама. Иако се у почетку сумњало да је једна особа остала заглављена у возилу, спасилачке екипе по доласку су утврдиле да то није био случај.
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Вођа интервенције Маркус Хелферт изјавио је да је приоритет био збрињавање и пружање помоћи повријеђенима. Након указане прве медицинске помоћи, четири повријеђене особе превезене су у оближње болнице, док су лакше повријеђени путници привремено смјештени у посебно возило хитне помоћи, а потом пребачени у једну од хала на простору Сајма Штутгарт, гдје им је осигурана даљња њега и подршка.
Током интервенције ватрогасци су морали уклонити оштећено возило службе за одржавање пута које је блокирало коловоз, како би омогућили пролаз возилима хитних служби. Долазак спасилачких екипа додатно је отежао застој у саобраћају, иако је формиран коридор за пролазак возила хитне помоћи.
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