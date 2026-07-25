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Евакуисано више од 220.000 људи у Шпанији и Француској због ватрене стихије

25.07.2026 11:05

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Евакуисано више од 220.000 људи у Шпанији и Француској због ватрене стихије
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Француске власти наредиле су евакуацију готово 60.000 људи у близини Бордоа, чиме је укупан број људи којима је речено да се склоне од пожара у Француској и Шпанији повећан на више од 220.000.

Званичници су рекли да је евакуација код Бордоа извршена рано јутрос "из предострожности".

Око 200.000 људи евакуисано је укупно на југозападу Француске у регијама Жиронда и Ланд.

Француски предсједник Емануел Макрон мобилисао је војску да помогне у гашењу ватре и помагању становништву, пренио је Би-Би-Си.

У међувремену, пожар у близини Мадрида је "изван капацитета" ватрогасаца и они не могу да га обуздају, упозорили су шпански званичници, након што су се три пожара западно од главног града спојила у један.

Влада Шпаније прогласила је ванредно стање, а 25.000 људи позвано је да се евакуишу, а близу 40.000 да остану у затвореном простору.

Предсједник мадридске регије Изабел Дијаз Ајусо изјавила је да је ово "најгори пожар у историји регије" и да се област суочава са "савршеном олујом" у комбинацији високе температуре, снажног вјетра и спајања више пожара.

Локалне службе за хитне случајеве саопштиле су да се шумски пожари крећу ка општинама Робледо де Чавела и Фреснедиљас де ла Оливија, око 50 километара Мадрида.

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Тагови :

Шпанија

Француска

пожар

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