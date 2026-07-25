Прва операција реваскуларизације мозга код детета са Мојамоја синдромом изведена у Србији

Аутор:АТВ редакција
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У Универзитетској дјечјој клиници у Тиршовој први пут је у Србији изведена операција обостране реваскуларизације мозга код дјетета обољелог од Мојамоја синдрома, ријетке и озбиљне хроничне прогресивне болести крвних судова мозга која може да доведе до можданих удара.
Операција је урађена под менторством др Едварда Смита, директора Неуроваскуларног центра Дјечје болнице у Бостону, једног од водећих свјетских центара за лијечење ове болести, који има највећи број пацијената са Мојамоја синдромом у Сјеверној Америци, а према неким подацима и у свијету.
Ријеч је о веома сложеној операцији на крвним судовима мозга код дјеце и такви захвати изводе се само у неколико европских земаља, међу којима су Велика Британија и Швајцарска.
Педијатријски неурохирург др Бојана Ранков Петровић рекла је да је процедура изведена техником која се примјењује у тој болници, уз исти приступ периоперативном збрињавању пацијената.
„Операција је први пут рађена у нашој земљи. Урађена је у сарадњи са колегама из Дјечије болнице у Бостону, са Харварда који су основали ову технику, па смо преписали и учили од њих и на исти начин спровели периоперативни третман и оперативну процедуру”, рекла је Ранков Петровић.
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Она је навела да је операција протекла без компликација и оцијенила да је најважније што су у Тиршовој створени услови за лијечење дјеце са овако комплексним обољењима.
„Омогућено је да дјеца могу да се дијагностикују и лијече овде у Србији и да не морају да одлазе у иностранство на лијечење”, рекла је Ранков Петровић и истакла значај тимског приступа током припреме и саме интервенције.
Посебно је захвалила тиму који је учествовао у операцији. Она је навела да је најважнији тимски приступ цјелокупној периоперативној припреми и опретивном процесу и истакла учешће неуролога а посебно др Николе Иванчевића који је са својим тимом давао информације о стању дјетета.
Према њеним ријечима, Иванчевић и његов тим су пратили интраоперативни ЕЕГ и стање дјетета током процедуре.
Педијатријски анестезиолог Ивана Петров оцијенила је да је ријеч о великом подухвату и навела да је интервенција трајала седам сати.
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„Што се тиче постоперативног дијела, дијете је одмах пробуђено и налази се на интензивном лечењу. Свјесно је и комуникативно и надамо се да ће сутра прећи на одјељење на даље лијечење”, рекла је Петров.
Примаријус др Иван Вукашиновић објаснио је да је ријеч о изузетно сложеној операцији на крвним судовима мозга код дјеце, која се до сада нису изводиле у Србији. Он је навео да је министар здравља Златибор Лончар у мају иницирао формирање тима стручњака који би могао да изводи ове операције у Србији.
Након тога, др Ранков Петровић, која је стекла искуство на Харварду, и тим лекара посетили су у јуну тај центар и формирали тим за извођење процедуре.
Током операције, професор са Харварда који се бави лијечењем деце са Мојамоја синдромом учествовао је путем видео везе и пратио захват.
Вукашиновић је истакао да се овакве операције изводе само у неколико европских земаља, међу којима су Велика Британија и Швајцарска, и оцијенио да ће развој ове методе омогућити да се лијече дјеца из Србије и из региона.
Мојамоја синдром је ријетка болест код које долази до прогресивног сужавања главних артерија мозга и њихових грана, због чега је смањен доток крви у мождано ткиво и повећан ризик од настанка можданих удара.
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