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Драма у операционој сали: Са плафона пала лампа од 80 килограма

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:15

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Операција
Фото: Pixabay/marionbrun

У једној од операционих сала Клиничког болничког центра (КБЦ) Ребро у Загребу са плафона се одвојила и пала операциона лампа тешка око 80 килограма.

У тренутку инцидента у сали није било ни пацијената ни медицинског особља, саопштила је управа болнице, преноси Дневник.хр

Вршилац дужности замјеника директора КБЦ Ребро Миливој Новак потврдио је да се инцидент догодио током викенда и истакао да нико није био угрожен.

Према његовим ријечима, лампа је пала током рутинске контроле опреме.

Могући узрок вибрације са градилишта

Управа болнице навела је да се инцидент догодио у згради старој 19 година, која није обухваћена актуелном обновом након земљотреса.

Као могући узрок пада опреме Новак је навео вибрације са оближњих градилишта, које су, како је рекао, могле довести до попуштања шрафа.

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На питање да ли је лампа била неправилно постављена, одговорио је да је то тешко утврдити, додајући да сматра да су старост опреме и вибрације највјероватнији узроци инцидента.

Провјерене све операционе сале

Након инцидента покренута је провјера свих осталих операционих сала.

Управа болнице саопштила је да је ријеч о изолованом случају те да су све остале операционе лампе прегледане и додатно учвршћене.

На питање шта би се догодило да је лампа пала на пацијента, Новак је одговорио да се то није могло догодити јер се опрема редовно контролише.

Међутим, када му је новинарка указала да је лампа пала управо током контроле, одговорио је:

"Мислило се да неће бити ни потреса, па је био потрес".

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Тагови :

Операција

плафон

Загреб

Лампа

инцидент

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