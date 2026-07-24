Француска затражила помоћ у гашењу пожара: Евакуисано више од 10.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Француске Емануел Макрон саопштио је усљед великих шумских пожара у близини атлантске обале, Француска затражила помоћ од Европске уније у гашењу истих.
Ситуација остаје изузетно напета с пожарима који погађају нашу земљу, посебно у Гирондеу – написао је Макрон на X-у.
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– Француска је затражила активирање механизма цивилне заштите Европске уније. Ускоро ћемо моћи рачунати на појачања од два хрватска авиона Канадера, два португалска авиона Аир Трацтор, као и два тешка хеликоптера Black Hawk из Чешке и Словачке – додао је.
Више од 10.000 људи евакуисано је током ноћи на југозападу Француске након што се пожар који се брзо шири захватио најмање 2.400 хектара земље западно од града Бордеауxа, саопштили су званичници у четвртак, пише Кликс.
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