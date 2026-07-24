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Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:47

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Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа
Фото: Pexel/Eugenia Sol

Од почетка љетне сезоне, у Хрватској се утопило 16 особа. Упозорио је то Хрватски Црвени крст, поводом Свјетског дана превенције утапања.

Према подацима ХЦК-а, у периоду од 2014. до 2024. године од посљедица утапања у Хрватској је преминуло више од 840 људи, пренио је портал Индекс.

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Током 2023. године забиљежено је 68 смртних случајева, док је годину дана касније број жртава порастао на 76.

Хрватски Црвени крст упозорава да је утапање један од водећих узрока смрти који се у великом броју случајева може спријечити, због чега је неопходна већа пажња и едукација о безбједном понашању у води и поред воде.

Поводом Свјетског дана превенције утапања, ХЦК и Градско друштво Црвеног крста Осијек организују програм едукације на купалишту Копакабана у Осијеку, гдје ће бити представљена спасилачка опрема, одржане радионице за дјецу и активности прве помоћи, као и вјежба спасавања утопљеника у сарадњи са Пливачким клубом Осијек.

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ХЦК је упозорио да су најчешћи ризици познати - купање под дејством алкохола, скакање у воду, прецјењивање сопствених способности, купање без надзора и остављање дјеце без контроле, али да их људи често занемарују вјерујући да се несрећа неће догодити њима.

- Искуство и бројке показују да такве трагедије могу да се догоде свакоме - поручио је Хрватски Црвени крст.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

љетна сезона

утапање

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