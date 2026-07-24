Едита се огласила након порођаја

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Едита Арадиновић јуче се породила и на свијет донијела ћеркицу којој су она и партнер дали име Зоиа.
Недуго након порођаја огласила се из породилишта, захваливши свима на лепим жељама и честиткама, а сада је подијелила и прву фотографију са оцем своје ћеркице.
"Мама, тата и Зоиа вам се захваљују", кратко је написала Едита уз фотографију на којој држи бебу у наручју, док је поред ње и отац девојчице, који јој је, по свему судећи, донио прелеп букет ружа.
"Свима желим да одговорим, али је то немогуће, зато хоћу овако ама баш свима да се захвалим на предивним честиткама", поручила је певачица у опису видеа на којем љуља своју ћеркицу.
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Подсјетимо, Едита се породила јуче, а према ранијим наводима, порођај је протекао у најбољем реду и обављен је царским резом.
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